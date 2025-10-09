«Ήταν τρυπημένη σε όλο το πρόσωπο με πιρούνι»- Σοκάρει η καταγγελία για κακοποίηση εγκύου από τον σύζυγό της

«Σοκαριστικό» χαρακτήρισε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, το περιστατικό κακοποίησης 39χρονης εγκύου, την οποία –όπως καταγγέλλεται– τραυμάτισε ο σύζυγός της με… πιρούνι, προκαλώντας της σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και κίνδυνο απώλειας της όρασής της.

«Έχουμε δει πολλά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας αλλά ποτέ κάτι τέτοιο. Η γυναίκα από τη Γεωργία ήρθε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στην εφημερία του Αττικού νοσοκομείου. Ήταν αιμόφυρτη, ήταν τρυπημένη σε όλο το πρόσωπο» δήλωσε ο κ. Γιαννάκος στο Action24.

«Είπε στους γιατρούς ότι ήταν από τον σύζυγό της χτυπημένη, τα μάτια της ήταν άσχημα. Οι γιατροί ειδοποίησαν την αστυνομία. Νοσηλεύεται στη γυναικολογική κλινική με φύλαξη, χθες υποβλήθηκε σε χειρουργεία» πρόσθεσε.