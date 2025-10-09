Back to Top
Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

«Ήταν τρυπημένη σε όλο το πρόσωπο με πιρούνι»- Σοκάρει η καταγγελία για κακοποίηση εγκύου από τον σύζυγό της

Σοκαριστικό περιστατικό

«Σοκαριστικό» χαρακτήρισε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, το περιστατικό κακοποίησης 39χρονης εγκύου, την οποία –όπως καταγγέλλεται– τραυμάτισε ο σύζυγός της με… πιρούνι, προκαλώντας της σοβαρά τραύματα στο πρόσωπο και κίνδυνο απώλειας της όρασής της.

«Έχουμε δει πολλά περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας αλλά ποτέ κάτι τέτοιο. Η γυναίκα από τη Γεωργία ήρθε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας στην εφημερία του Αττικού νοσοκομείου. Ήταν αιμόφυρτη, ήταν τρυπημένη σε όλο το πρόσωπο» δήλωσε ο κ. Γιαννάκος στο Action24.

«Είπε στους γιατρούς ότι ήταν από τον σύζυγό της χτυπημένη, τα μάτια της ήταν άσχημα. Οι γιατροί ειδοποίησαν την αστυνομία. Νοσηλεύεται στη γυναικολογική κλινική με φύλαξη, χθες υποβλήθηκε σε χειρουργεία» πρόσθεσε.

 

Η γυναίκα που είναι έγκυος στον τρίτο μήνα «δίνει μάχη για να σώσει την όρασή της», όπως είπε χθες ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ προσθέτοντας «οι γιατροί έκαναν ότι μπορούσαν».

Το μεσημέρι της Τετάρτης ο άνδρας της 39χρονης, ένας 43χρονος επίσης με καταγωγή από τη Γεωργία, εντοπίστηκε και προσήχθη στο αστυνομικό τμήμα του Ψυχικού και ακολούθως συνελήφθη.

