Κρέστενα: Ένας σοβαρά τραυματίας μετά από εκτροπή

Ο σοβαρός τραυματισμός ενός άνδρα ήταν ο απολογισμός του τροχαίου που σημειώθηκε στον δρόμο από Γρύλλο προς Ανδρίτσαινα, με το οδηγό να χάνει τον έλεγχο του οχήματός του και να εκτρέπεται της πορείας του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, του patrisnews.com ο άτυχος άνδρας περίπου στις 16:30 και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, με αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό του και τον τραυματισμό του.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Κρεστένων που προχώρησαν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να απεγκλωβίσουν τον άνδρα, ενώ ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε εσπευσμένα στο Γενικό Νοσοκομείο Ηλείας προκειμένου να του παρασχεθεί η απαραίτητη ιατρική φροντίδα. Στο σημείο βρέθηκε και κλιμάκιο της Τροχαίας, που διενεργεί προανάκριση για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.