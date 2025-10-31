Έγκλημα στη Σαλαμίνα: Ληστές μπήκαν σε σπίτι και σκότωσαν 75χρονη- Τη βρήκε η κόρη της

Σοκ προκαλεί η νέα υπόθεση ληστείας με τραγική κατάληξη που σημειώθηκε αργά το απόγευμα της Παρασκευής στη Σαλαμίνα, όπου μια 75χρονη γυναίκα βρέθηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, άγνωστοι δράστες εισέβαλαν στην κατοικία της ηλικιωμένης, αφού προηγουμένως έσπασαν παράθυρο για να μπουν στο εσωτερικό. Οι κινήσεις τους έχουν καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας της περιοχής, οι οποίες εξετάζονται από τις αρχές.

Τη γυναίκα εντόπισε νεκρή μέσα στο σπίτι η κόρη της, η οποία ειδοποίησε αμέσως την αστυνομία. Η 75χρονη έφερε τραύματα στο κεφάλι, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και ιατροδικαστής για να διαπιστώσουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της.

Η Ασφάλεια διενεργεί έρευνα για τον εντοπισμό των δραστών.