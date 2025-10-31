Αίγιο: 15χρονη αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή της

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Παρασκευής στο Αίγιο, όταν 15χρονη φέρεται να αποπειράθηκε να βάλει τέλος στη ζωή της.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να την μεταφέρουν στο νοσοκομείο Αιγίου και εν συνεχεία στο Καραμανδάνειο της Πάτρας.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστός ο τρόπος που αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει, ούτε και οι λόγοι που την οδήγησαν στην πράξη της αυτή.