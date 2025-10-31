Πάτρα: Στα πεζοδρόμια γύρω από τον ερυθρό σταυρό, κινδυνεύετε να τον... χρειαστείτε - ΦΩΤΟ

Οξύμωρο κι όμως μια πραγματικότητα την οποία βιώνουν εδώ και χρόνια, η κατάσταση των πεζοδρομίων έξω από τον Ερυθρό Σταυρό της Πάτρας.

Τόσο επί της οδού Αγίου Ανδρέου, όσο και στην Καρόλου τα πεζοδρόμια είναι σαν βομβαρδισμένα. Επι της ουσίας όποιος κινείται σε αυτά είναι εν δυνάμει “πελάτης” του ερυθρού σταυρού” καθώς κανείς μπορεί πολύ εύκολα να τραυματιστεί στα πόδια.

Από ένα απλό “γύρισμα” ποδιού έως ακόμη κι ένα κάταγμα ο τραυματισμός στα πεζοδρόμια περιμετρικά της διασταύρωσης στην Καρόλου και Αγίου Ανδρέου, είναι “προ των πυλών” για τους πεζούς. Κι ενώ θεωρείται ένα από τα πλέον κεντρικά σημεία της πόλης, στα πεζοδρόμια αυτά δεν έχει γίνει καμία βελτίωση, πόσο μάλλον ριζική ανάπλασή τους.