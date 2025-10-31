Ρόδος: Πέθανε το τρίχρονο κορίτσι που έπεσε στην πισίνα

Σε νοσοκομείο της Βρετανίας άφησε την τελευταία του πνοή το 3χρονο κοριτσάκι το οποίο έπεσε σε πισίνα ξενοδοχείου στη Ρόδο στις 14 Οκτωβρίου 2025.

Η 3χρονη ξεψύχησε την περασμένη Κυριακή (26.10.2025) μετά από 12 ημέρες που νοσηλευόταν σε διάφορα νοσοκομεία, τόσο της χώρας όσο και στην πατρίδα της, αναφέρει το newsit. Παρά την μάχη των γιατρών και τον αγώνα που έδινε η ίδια για να κρατηθεί στη ζωή, η πτώση της στην πισίνα της Ρόδου αποδείχθηκε μοιραία. Το παιδί έμεινε στην πισίνα για 10 ολόκληρα λεπτά μέχρι μία πελάτισσα να βουτήξει στο νερό και την ανασύρει χωρίς τις αισθήσεις του.

Από τις πρώτες ημέρες νοσηλείας οι γιατροί είχαν ενημερώσει την οικογένειά του πως η βλάβη που είχε υποστεί η μικρή ήταν ανεπανόρθωτη.

Η 3χρονη αφού πρώτα νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο της Ρόδου, στη συνέχεια διακομίστηκε στην Κρήτη. Εκεί οι γιατροί έκριναν πως θα μπορούσε να διακομιστεί σε νοσοκομείο της Βρετανίας.

Για το σοκαριστικό δυστύχημα είχαν συλληφθεί αρχικά (στο πλαίσιο του αυτόφωρου) ο 44χρονος θείος της που ήταν υπεύθυνος εκείνη τη στιγμή για την επίβλεψή της αλλά και ο 54χρονος υπεύθυνος του τουριστικού πρακτορείου που είναι αρμόδιος για τους πελάτες που εξυπηρετεί το ξενοδοχείο.