Σε νοσοκομείο της Βρετανίας μεταφέρεται η 3χρονη που ανασύρθηκε από πισίνα στη Ρόδο

Η κατάστασή του παραμένει βαριά

Σε νοσοκομείο στη Μεγάλη Βρετανία αναμένεται να μεταφερθεί το τρίχρονο κοριτσάκι που εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα σε πισίνα ξενοδοχείου στη Ρόδο, όπου έκανε διακοπές με μέλη της οικογένειάς του.

 Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διοικητή του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) Στέλιο Κτενιαδάκη, τη μεταφορά του παιδιού, που θα γίνει με ιδιωτική πτήση, ζήτησε η οικογένειά του.

Όπως μεταδίδει η voria, η κατάσταση του 3χρονου παιδιού εξακολουθεί να είναι πολύ βαριά.

Υπενθυμίζεται ότι το κοριτσάκι το βράδυ της περασμένης Τρίτης, κρίθηκε απαραίτητο να μεταφερθεί από το Γενικό Νοσοκομείο της Ρόδου στο ΠΑΓΝΗ, όπου νοσηλευόταν μέχρι σήμερα.

 Κατά την άφιξή του στο Νοσοκομείο, μάλιστα, είχε διαπιστωθεί ότι έχει έντονο εγκεφαλικό οίδημα και ελάχιστη εγκεφαλική δραστηριότητα. Η κατάσταση της χαρακτηρίζεται «βαριά και μη αναστρέψιμη».

