Ρόδος: Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τον πνιγμό της 3χρονης στην πισίνα

Μόνο σε ένα θαύμα ελπίζουν οι γονείς της 3χρονης που πνίγηκε σε πισίνα στη Ρόδο, στα μέσα της εβδομάδας.

Σήμερα και μετά από 3 ημέρες νοσηλείας σε νοσοκομείο του Ηρακλείου όπου μεταφέρθηκε, η κατάσταση της υγείας της μικρής Matilda θεωρείται βαριά μη αναστρέψιμη.

Η 3χρονη έμεινε 10 ολόκληρα λεπτά αναποδογυρισμένη στην μοιραία πισίνα της Ρόδου, μέχρι κάποιος να αντιληφθεί το τι έχει συμβεί και να σπεύσει να την βγάλει από το νερό. Αφού ανασύρθηκε, μεταφέρθηκε αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο του νησιού, όπου διασωληνώθηκε, και στη συνέχεια στο ΠΑΓΝΗ Ηρακλείου μέσω αεροδιακομιδής. Οι γιατροί διαπίστωσαν εκτεταμένο εγκεφαλικό οίδημα και ελάχιστη εγκεφαλική δραστηριότητα.

Τη στιγμή που το παιδί πέφτει μέσα στην πισίνα, κατέγραψε και κάμερα ασφαλείας της επιχείρησης. Στα πλάνα φαίνεται η ανήλικη, στις 11:50 να πλησιάζει την σκάλα της πισίνας χωρίς να είναι δίπλα της κάποιος ενήλικος. Μέσα στο επόμενο λεπτό η 3χρονη μπαίνει μέσα στο νερό και στα επόμενα 120 δευτερόλεπτα φαίνεται να κινείται μέσα σε αυτό ώσπου εν τέλει βυθίζεται.

Στις 11:55 φαίνονται πελάτες του ξενοδοχείου να κινούνται γύρω από την πισίνα, χωρίς να έχουν αντιληφθεί πως μέσα σε αυτή είναι το κοριτσάκι. 5 λεπτά μετά, πελάτισσα αντιλαμβάνεται ότι η μικρή έχει βυθιστεί και έτσι βουτά μέσα στην πισίνα και την ανασύρει.

Τα ελλιπή μέτρα ασφαλείας και η απολογία των συλληφθέντων

Το κορίτσι έμεινε αβοήθητο και χωρίς επιτήρηση για 10 ολόκληρα λεπτά, 10 λεπτά που φάνηκαν μοιραία για τη ζωή του.

Από την αυτοψία που έγινε στη μονάδα διαπιστώθηκε πως δεν υπήρχε ναυαγοσώστης στο ξενοδοχείο ούτε υπεύθυνος που επέβλεπε το σημείο. Σωσίβια, κοντάρια και σημαδούρες υπήρχαν μόνο σε άλλη πισίνα που βρίσκεται σε απόσταση των 50 μέτρων.

Με μέτρα ασφαλείας του ξενοδοχείο αποδείχθηκαν πλήρως ανεπαρκή.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί ο 54χρονος υπεύθυνος του τουριστικού πρακτορείου που συνεργάζεται με το ξενοδοχείο και δήλωσε ως «αρμόδιος υπεύθυνος» κατά το συμβάν αλλά και ο 44χρονος θείος του κοριτσιού που επιτηρούσε προσωρινά την ανιψιά του.

Η αστυνομία αναζητά τον 57χρονο νόμιμος εκπρόσωπο της ιδιοκτήτριας εταιρείας του ξενοδοχείου, ο 59χρονος διευθυντής του συγκροτήματος και οι γονείς του παιδιού, ηλικίας 41 και 37 χρόνων.

Οι συλληφθέντες αναμένεται σήμερα να απολογηθούν στην ανακρίτρια Ρόδου όπου θα αποφασιστεί το αν θα προφυλακιστούν ή αφεθούν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

