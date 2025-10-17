Κέρκυρα: Μαίνεται από τα ξημερώματα φωτιά σε επιχείρηση κατεψυγμένων

Μήνυμα και από το 112
Μήνυμα από το 112 λόγω πυρκαγιάς εστάλη το πρωί της Παρασκευής 17 Οκτωβρίου σε περιοχή της Κέρκυρας.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το kerkyrasimera λίγο μετά τα μεσάνυχτα ξέσπασε φωτιά σε γνωστή επιχείρηση κατεψυγμένων προϊόντων στην περιοχή Αλεπού Κέρκυρας.
Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κέρκυρας, καθώς και οχήματα της Πολιτικής Προστασίας με
υδροφόρες, δίνοντας μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες που έχουν τυλίξει τον χώρο.
Η πυρκαγιά δεν έχει τεθεί ακόμα υπό έλεγχο και για αυτό εστάλη μήνυμα από το 112 το πρωί της Παρασκευής που έγραφε: «Παραμείνετε σε εσωτερικούς χώρους, κλείστε πόρτες, παράθυρα. Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών».
Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές, ωστόσο οι ζημιές στην επιχείρηση φαίνεται να είναι
τεράστιες.
