Κέρκυρα: Μαίνεται από τα ξημερώματα φωτιά σε επιχείρηση κατεψυγμένων

Μήνυμα από το 112 λόγω πυρκαγιάς εστάλη το πρωί της Παρασκευής 17 Οκτωβρίου σε περιοχή της Κέρκυρας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το kerkyrasimera λίγο μετά τα μεσάνυχτα ξέσπασε φωτιά σε γνωστή επιχείρηση κατεψυγμένων προϊόντων στην περιοχή Αλεπού Κέρκυρας.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Κέρκυρας, καθώς και οχήματα της Πολιτικής Προστασίας με

υδροφόρες, δίνοντας μάχη για να περιορίσουν τις φλόγες που έχουν τυλίξει τον χώρο.