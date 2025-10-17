Τρεις νεκροί σε καραμπόλα σε παράδρομο της Αθηνών-Λαμίας - Νεκρός αναβάτης μηχανής και στην Αθηνών-Κορίνθου

Διπλη τραγωδία στην άσφαλτο
Δύο τροχαία δυστυχήματα με συνολικό απολογισμό τέσσερις νεκρούς σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες τα ξημερώματα της Παρασκευής.
Τελευταίο χρονικά το τροχαίο με καραμπόλα που σημειώθηκε στον παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας στο ύψος των Αφιδνών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τροχαίο που σημειώθηκε υπό άγνωστες συνθήκες ενεπλάκησαν τρία ΙΧ με τρεις ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους, και άλλους δύο να τραυματίζονται.
Η τροχαία έχει, μάλιστα, διακόψει την κυκλοφορία στον παράδρομο της εθνικής.
Νωρίτερα, περίπου στις 2:30 τα ξημερώματα είχε σημειωθεί και άλλο τροχαίο δυστύχημα με έναν αναβάτη μηχανής να χάνει τη ζωή του στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου στο ύψος της Νέας Περάμου.
Κατά τις πληροφορίες, το τροχαίο σημειώθηκε όταν η μηχανή του άνδρα συγκρούστηκε με το φορτηγό ενώ αυτό ήταν σταματημένο σε χώρο στάθμευσης.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι μετά την πρόσκρουση της μηχανής με το φορτηγό, προκλήθηκε φωτιά.
