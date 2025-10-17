Τρεις νεκροί σε καραμπόλα σε παράδρομο της Αθηνών-Λαμίας - Νεκρός αναβάτης μηχανής και στην Αθηνών-Κορίνθου

Δύο τροχαία δυστυχήματα με συνολικό απολογισμό τέσσερις νεκρούς σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες τα ξημερώματα της Παρασκευής.

Τελευταίο χρονικά το τροχαίο με καραμπόλα που σημειώθηκε στον παράδρομο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας στο ύψος των Αφιδνών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τροχαίο που σημειώθηκε υπό άγνωστες συνθήκες ενεπλάκησαν τρία ΙΧ με τρεις ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους, και άλλους δύο να τραυματίζονται.

Η τροχαία έχει, μάλιστα, διακόψει την κυκλοφορία στον παράδρομο της εθνικής.