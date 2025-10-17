Πέθανε ο κιθαρίστας των Kiss σε ηλικία 74 χρόνων

Σε ηλικία 74 χρόνων έφυγε από τη ζωή ο θρύλος της ροκ, ο βασικός κιθαρίστας και συνιδρυτής του συγκροτήματος Kiss, Έις Φρέιλι.

Ο μεγάλος κιθαρίστας των Kiss άφησε την τελευταία του πνοή την Πέμπτη (17.10.2025) σε νοσοκομείο του Νιου Τζέρσεϊ μετά από τραύματα που υπέστη κατά τη διάρκεια πρόσφατης πτώσης που είχε. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπό του, ο Έις Φρέιλι άφησε την τελευταία του πνοή ήρεμα, περιστοιχισμένος από την οικογένειά του.

Στα τέλη του προηγούμενου μήνα, ο Έις Φρέιλι είχε ανακοινώσει πως δεν θα μπορούσε να εμφανιστεί σε προγραμματισμένη συναυλία στην Καλιφόρνια λόγω της πτώσης που είχε στο στούντιο του. «Είναι καλά, αλλά παρά τη θέλησή του, ο γιατρός του επέμεινε να αποφύγει τα ταξίδια αυτή την περίοδο», ανέφερε η ανακοίνωση για τον τραυματισμό του.