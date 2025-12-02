Άγιος έρωτας: Η Χριστίνα με την Αγγέλα οδηγεί τον Παύλο σε μια νυχτερινή αναμέτρηση

Συναρπαστικές εξελίξεις περιμένουν τους τηλεθεατές στα νέα επεισόδια της δημοφιλούς δραματικής σειράς του ALPHA «Άγιος Έρωτας», που θα προβληθούν από την Τετάρτη 3 έως την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου, στις 21:00.

Άγιος έρωτας – Τετάρτη 03 Δεκεμβρίου

Επεισόδιο 39: Η Φιλιώ, υπόσχεται στο Νικόλαο και τη Χλόη, πως όταν μάθει πού βρίσκονται η Πόπη, ο Γιάννος και η μικρή Ελευθερία θα ειδοποιήσει και τους ίδιους. Αυτή η χαραμάδα ελπίδας που τους δίνει η Φιλιώ θα φέρει πιο κοντά τον πατέρα Νικόλαο και τη Χλόη… Στις φυλακές, η Χριστίνα με τη βοήθεια της Αγγέλας οδηγεί τον Παύλο σε μια νυχτερινή αναμέτρηση, τον απειλεί και ανατρέπει τους ρόλους. Σύντομα ο Παύλος δέχεται μια μαχαιριά στα πλευρά στον διάδρομο της αντρικής πτέρυγας, ενώ αντίστοιχα η Χριστίνα απειλείται από τη Βούλα. Στη Στέρνα, η Σοφία προσπαθεί μάταια να μαλακώσει τη Θάλεια και να τη μεταπείσει να δείξει λίγη συμπόνια για τον Παύλο, ενώ της ζητά να τον επισκεφθεί έστω μια φορά. Η Δώρα, από την πλευρά της, λέει στη Δέσποινα όλη την ιστορία της «ψεύτικης κηδείας» του μωρού της Χλόης. Η Δέσποινα από τα λεγόμενα της νομίζει ότι πράγματι ο Αργύρης σκότωσε την Καλλιόπη. Ο Στέφανος νιώθοντας τον κίνδυνο προσπαθεί μάταια να βάλει φρένο στη συνεργασία με τον Λούη.

Άγιος έρωτας – Πέμπτη 04 Δεκεμβρίου

Επεισόδιο 40: Ο Παύλος ετοιμάζει το πιο ύπουλο χτύπημα λέγοντας στον Νικηφόρο ότι η Χριστίνα σκότωσε την Κατρίν, και ο ίδιος απλώς της έδωσε άλλοθι. Η αποκάλυψη σοκάρει τον Κυριάκο και τον Αντρέα, που πρέπει να βρουν τρόπο να αντιμετωπίσουν την καινούργια κατάσταση. Παράλληλα, η Χλόη απελπίζεται ψάχνοντας μάταια την Ελευθερία. Η Δέσποινα είναι έτοιμη να εκδικηθεί τη Δώρα, ενώ η Θάλεια δέχεται επίθεση από την Ελένη όταν προσπαθεί να της μιλήσει για το μέλλον της. Εντωμεταξύ, ο Κυριάκος ανακαλύπτει ότι τα παιδιά του συναναστρέφονται με κάποιον που ήταν φυλακή και ο Στέφανος με τον Πέτρο μπλέκουν όλο και βαθύτερα με τα λαθραία. Και όλα αυτά ενώ η Χλόη ετοιμάζει στον Νικόλαο ένα δώρο που θα τον συγκινήσει πολύ βαθιά.