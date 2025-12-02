Να μ’ αγαπάς- spoiler: Φωτεινή και Λευτέρης στέλνουν ένα μήνυμα στην οικογένεια Καλλιγά

Συνεχίζονται οι ανατροπές στα επόμενα επεισόδια της σειράς «Να μ’ αγαπάς», που θα προβληθούν από την Τετάρτη 3 έως την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025, στις 20:00 στον Alpha.

Ο Θεόφιλος και ο Χάρης καταφέρνουν να εμποδίσουν την εκδικητική μανία του Ορφέα, ενώ η Χαρούλα και η Έλλη μεταφέρουν τη Ζωή και τη Νικαίτη στην πανσιόν για να τις φροντίσουν. Παράλληλα, η Φωτεινή και ο Λευτέρης στέλνουν ένα μήνυμα στην οικογένεια Καλλιγά. Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση όλων των εξελίξεων στα νέα επεισόδια της σειράς.

Να μ’ αγαπάς: Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025

Επεισόδιο 38: Ο Θεόφιλος και ο Χάρης προλαμβάνουν την εκδικητική μανία του Ορφέα. Η Χαρούλα κι η Έλλη μεταφέρουν την Ζωή και τη Νικαίτη στην πανσιόν και τις φροντίζουν. Τα δίδυμα προσπαθούν να νικήσουν το φόβο τους. Η Άννα με τον Ορφέα δίνουν μια παράσταση αγάπης μπροστά στους δημοσιογράφους και λένε πως έπεσαν σε μια παγίδα. Ο Άγγελος ανησυχεί γιατί τα κινητά του Λευτέρη και της Φωτεινής είναι κλειστά, ο Αχιλλέας του δείχνει τη φωτογραφία με το φιλί. Για πρώτη φορά αναγκάζεται να χρησιμοποιήσει το κρυφό του χαρτί: έναν πληροφοριοδότη που έχει μέσα στο σπίτι της οικογένειας Καλλιγά. Μαθαίνει όσα έχουν συμβεί και αναλαμβάνει δράση για να πάρει τα δίδυμα από εκεί. Φωτεινή και Λευτέρης στέλνουν ένα μήνυμα στην οικογένεια Καλλιγά.

Να μ’ αγαπάς: Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025

Επεισόδιο 39: Η Φωτεινή και ο Λευτέρης καίνε την αποθήκη που τους κρατούσε η οικογένεια Καλλιγά και δραπετεύουν με τη βοήθεια του Άγγελου, που τους φιλοξενεί στο σπίτι του. Ο Ορφέας υποψιάζεται πως υπάρχει ανάμεσά τους κατάσκοπος του άγνωστου εχθρού τους. Η Νικαίτη ελπίζει να γυρίσει στο αρχοντικό, η Ζωή της το αποκλείει. Ο Θεόφιλος κάνει συμφωνία με τον Θανάση να τις διώξει και από την πανσιόν, ενώ προσλαμβάνει άτομο για να βρει ποιος κρύβεται πίσω από τα δίδυμα. Η Σοφία διοικεί το σπίτι σαν δικτάτορας. Ορφέας και Λευτέρης συναντιούνται στο δρόμο και τσακώνονται. Η Εβίτα μαθαίνει τα νέα και αποφασίζει να γυρίσει στην Ελλάδα. Ο Θανάσης μετά από συνάντηση που είχε με τον Θεόφιλο, αναγκάζεται να κάνει κάτι είναι κόντρα στην ηθική του…