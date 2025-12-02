Σπύρος Σούλης: «Περιμένω να κάνουμε με την ομάδα πολύ ωραία πράγματα στην τηλεόραση»

Ο Σπύρος Σούλης επιβεβαίωσε, έστω και με προσεκτικές διατυπώσεις, την τηλεοπτική του επιστροφή.

Ο γνωστός αρχιτέκτονας και διακοσμητής μιλώντας στην κάμερα του Breakfast άφησε να εννοηθεί ότι επανέρχεται σε ένα πρότζεκτ που το κοινό έχει συνδέσει απόλυτα με το όνομά του.

«Τώρα με πιάσατε εξαπίνης. Δεν το περίμενα. Όλα καλά και όλα θα γίνουν πολύ καλά και πολύ ωραία, αλλά ακόμα δεν θέλω να πω τίποτα», είπε αρχικά ο Σπύρος Σούλης, χωρίς να αποκαλύψει λεπτομέρειες. «Περιμένω με πολύ μεγάλη χαρά και ανυπομονησία να κάνω και να κάνουμε με την ομάδα πολύ ωραία πράγματα στην τηλεόραση», πρόσθεσε.

Για το αν το νέο πρότζεκτ είναι “extreme”, περιορίστηκε να σχολιάσει: «Με πάτε τα συγκεκριμένα πράγματα, για τα οποία ακόμα δεν θέλω να μιλήσω και δεν πρέπει, νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Είμαστε καλά και θα πάνε όλα καλά. Μου είχε λείψει πολύ το πρότζεκτ αυτό με τα σπίτια. Είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο στη ζωή μου. Και θα δείτε… Δεν θέλω να πω άλλα αυτή τη στιγμή. Είναι η κατάλληλη ώρα για να γίνουν τα πράγματα, όπως πρέπει να γίνουν και ακόμα καλύτερα».

Ο Σπύρος Σούλης παραδέχτηκε, επίσης, ότι ο κόσμος του ζητούσε διαρκώς να επαναφέρει την εκπομπή: «Συνέχεια. Κάθε μέρα», ενώ για το αν επιστρέφει «στο σπίτι του», τον ΑΝΤ1, αρκέστηκε να πει: «Όλα θα πάνε πολύ καλά και είμαι πολύ χαρούμενος».