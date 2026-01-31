Eurovision: Ο Χρήστος Μάστορας θα εμφανιστεί στον ελληνικό τελικό

Ο τραγουδιστής θα παρουσιάσει ένα πρόγραμμα διάρκειας περίπου 15 λεπτών με δικές του και ξένες επιτυχίες
Ο Χρήστος Μάστορας θα ανέβει στη σκηνή του ελληνικού τελικού της Eurovision με ένα ξεχωριστό μουσικό πρόγραμμα διάρκειας περίπου 15 λεπτών.
Όπως ανέφερε ρεπορτάζ της εκπομπής Weekend Live, το πρόγραμμά του θα συνδυάζει γνωστές επιτυχίες του ίδιου με διασκευές ξένων τραγουδιών, σε μια εμφάνιση με έντονο χαρακτήρα Eurovision. Μάλιστα, στο πλαίσιο της βραδιάς θα παρουσιάσει για πρώτη φορά ζωντανά το νέο του τραγούδι «Μαργαρίτα», το οποίο θα ακουστεί αποκλειστικά στη σκηνή του ελληνικού τελικού.
Κατά τη διάρκεια της εκπομπής προβλήθηκε επίσης υλικό από το 2010, όταν ο Χρήστος Μάστορας είχε λάβει μέρος ως διαγωνιζόμενος στον ελληνικό τελικό της Eurovision. Εκείνη τη χρονιά, την εκπροσώπηση της Ελλάδας είχε κερδίσει ο Γιώργος Αλκαίος, ο οποίος και συμμετείχε στη διεθνή διοργάνωση.
