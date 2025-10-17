Back to Top
Πάτρα: Ασφυξία στο νοσοκομείο "Αγ. Ανδρέας" - Χάος στα Επείγοντα με ασθενείς στους διαδρόμους

Γέμισαν οι διάδρομοι του ΤΕΠ από ράντζα και καθίσματα

Ακόμη μία δύσκολη νύχτα επικράτησε στο Γενικό Νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας, με το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών να “μπλοκάρει” από τον υπερβολικό αριθμό ασθενών.

Το μέγεθος της πίεσης στο νοσηλευτήριο ήταν τέτοιο που δεν υπήρχαν διαθέσιμα κρεβάτια για νοσηλεία.

Ασθενείς αναγκάστηκαν να περάσουν τη νύχτα σε φορεία, καρέκλες  στους διαδρόμους του ΤΕΠ, περιμένοντας μάταια να βρεθεί χώρος για μεταφορά σε θάλαμο.

Την ίδια στιγμή, το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό έδινε αγώνα για να ανταποκριθεί στις ανάγκες, μέσα σε συνθήκες ασφυκτικής πίεσης.

