Φοινικούντα: Ο διάλογος των κατηγορουμένων πριν από το έγκλημα – «Θα τον κάνω να του φύγει το κλαπέτο»

Ο φερόμενος ως εκτελεστής αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή σε εκείνο το περιστατικό και, σύμφωνα με τον δικηγόρο του Δημήτρη Γκαβέλα, θα υποστηρίξει ενώπιον της ανακρίτριας ότι βρέθηκε για πρώτη φορά στη Φοινικούντα τη μέρα του διπλού φονικού.

«Ο θείος μου σηκώθηκε από το γραφείο του και τότε άκουσα και δεύτερο μπαμ. Εγώ βρισκόμουν στη ρεσεψιόν. Ο επιστάτης ήταν στην πόρτα. Μόλις ακούσαμε τους πυροβολισμούς, άρχισα να τρέχω και φώναξα κι αυτόν να φύγει. Έτρεξα προς τα αριστερά, εκείνος προς το ψυγείο. Φώναζα “βοήθεια” και “help”, αλλά δεν υπήρχε κανείς», κατέθεσε ο ανιψιός του ιδιοκτήτη κάμπινγκ.

Ήταν η στιγμή, όπως είπε, που συνειδητοποίησε ότι δεν είχε απέναντί του έναν απλό επισκέπτη. Λίγα δευτερόλεπτα μετά τον πρώτο πυροβολισμό, ακολούθησε και δεύτερος.

Ο ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη, ο οποίος θεωρούνταν ιδιαίτερα αγαπητός και ήταν γνωστός για την καλή του φυσική κατάσταση, αναγνώρισε τον δράστη στην αστυνομία. Σύμφωνα με την κατάθεσή του που δημοσιεύει το Star, ο άνδρας που μπήκε στο κάμπινγκ προσποιήθηκε τον πελάτη, μιλώντας στα αγγλικά: «Ο δράστης είπε προς τον θείο μου “You have a place to stay? Is there any place for me?” Τότε ο θείος μου, με ειρωνικό ύφος, του απάντησε “What a place?” και γελούσε. Ξαφνικά άκουσα ένα μπαμ και κατάλαβα ότι τον πυροβόλησε».

Η κατάθεση του ανιψιού του θύματος, του μοναδικού αυτόπτη μάρτυρα, φαίνεται πως ρίχνει «φως» στα δραματικά δευτερόλεπτα της εκτέλεσης.

Οι δύο 22χρονοι συλληφθέντες αλληλοκατηγορούνται, ενώ η αδελφή του δολοφονημένου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ ζητά να πραγματοποιηθεί αναπαράσταση του εγκλήματος .

Χωρίς τέλος συνεχίζονται οι αποκαλύψεις γύρω από το διπλό φονικό που σημειώθηκε σε κάμπινγκ στη Φοινικούντα .

Ο διάλογος των κατηγορουμένων πριν το διπλό φονικό

Ο διάλογος μεταξύ των δύο κατηγορούμενων έγινε λίγες ημέρες πριν το έγκλημα, έτσι τουλάχιστον όπως τον περιγράφει στην ομολογία του όταν παραδόθηκε ο 22χρονος συνεργός. Είχε ήδη κάνει τις δύο αποτυχημένες απόπειρες για να εκβιάσει τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, ώστε να πάρει χρήματα και το αποκαλύπτει στον φίλο του.

Σύμφωνα με τα λεγόμενά του ο φερόμενος ως εκτελεστής τότε του είπε: «Τι λες ρε φλώρε; Θα πάμε μαζί αυτή τη φορά και θα του κάνω να του φύγει το κλαπέτο, θα τα κανονίσω όλα εγώ».

Ο συνεργός ξεκίνησε την ομολογία του υποστηρίζοντας ότι η σεξουαλική του κακοποίηση από τον 68χρονο έγινε το τρίτο βράδυ που έμεινε στο κάμπινγκ το καλοκαίρι του 2022. Δεν μπορούσε όπως λέει να το αποτρέψει και μάλιστα απείλησε ότι θα φωνάξει την Αστυνομία. Υποστηρίζει ότι ο 68χρονος του έδωσε 400 ευρώ, αναφέροντας στη συνέχεια.

«Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ μου είπε : “Πάρε αυτά για να μη μιλήσεις .Ποιον θα πιστέψουν εσένα που είσαι δεκαοχτώ χρονών ή εμένα που είμαι πενήντα χρόνια εδώ;”».

Αξίζει να αναφερθεί ότι τόσο η μητέρα του παρ’ ολίγον θύματος ανιψιού όσο και η ανιψιά του ιδιοκτήτη κάμπινγκ, καταθέτουν ότι τα δύο θύματα της άγριας δολοφονίας είχαν στενή προσωπική σχέση.

Νέο βίντεο λίγες ώρες πριν το φονικό

Στη δημοσιότητα ήρθε νέο βίντεο – ντοκουμέντο, στο οποίο φαίνονται οι δύο 22χρονοι να κινούνται με λευκό σκούτερ σε κεντρικό δρόμο της Μεσσήνης στις 6:25 το απόγευμα της Κυριακής.

Όπως αναφέρουν οι αστυνομικοί, λίγες ώρες μετά από αυτό το στιγμιότυπο, οι δύο άνδρες εκτέλεσαν τον ιδιοκτήτη και τον επιστάτη του κάμπινγκ.

Οι αρχές έχουν συγκεντρώσει υλικό από περισσότερες από 300 κάμερες κατά μήκος της διαδρομής από τη Φοινικούντα έως την Αθήνα. Το βίντεο αναλύεται καρέ – καρέ, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπήρξαν συνεργοί ή άλλα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Οι αλληλοκατηγορίες των δύο 22χρονων

Παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία τους τους τοποθετούν στον τόπο του εγκλήματος, οι δύο νεαροί αλληλοκατηγορούνται.

Η αστυνομία κάνει λόγο για φυσικό και ηθικό αυτουργό, όμως οι ίδιοι επιμένουν ότι δεν γνώριζαν τίποτα για το όπλο και δεν συμμετείχαν στη δολοφονία.

«Δεν έχει πάει καν στρατό, δεν γνωρίζει από όπλα και δεν ήξερε ότι ο άλλος κατηγορούμενος είχε μαζί του πιστόλι», δηλώνει ο δικηγόρος Δημήτρης Γκαβέλας.

Από την πλευρά του, ο συνήγορος του δεύτερου κατηγορούμενου, Αλέξανδρος Λυκούδης, υποστηρίζει: «Δεν είχε καμία συμμετοχή. Δεν μπήκε ποτέ μέσα στο κάμπινγκ την ώρα που έγινε το έγκλημα».

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν να ερευνούν όλα τα ενδεχόμενα, με στόχο να αποκαλυφθεί το πλήρες κίνητρο πίσω από τη διπλή εκτέλεση που σόκαρε τη Μεσσηνία και όλη τη χώρα.