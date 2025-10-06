Οδικός άξονας Λαμία - Ιτέα - Αντίρριο: Προχωρά το τμήμα Μπράλος - Άμφισσα

Σε πλήρη εξέλιξη είναι τα έργα για το τμήμα Μπράλος-Άμφισσα του άξονα Λαμία-Ιτέα-Αντίρριο. Το έργο εκτείνεται σε μήκος περίπου 31 χιλιομέτρων και περιλαμβάνει δύο εργολαβίες.

Σύμφωνα με το ypodomes.com η πρώτη αφορά το συνολικό τμήμα Μπράλος-Άμφισσα με ανάδοχο την ΑΒΑΞ η οποία θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με το επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα τον Φεβρουάριο του 2028.

Η δεύτερη αφορά την παράκαμψη Γραβιάς που βρίσκεται κάπου στο ενδιάμεσου του παραπάνω τμήματος. Εδώ ανάδοχος είναι η ΙΝΤΕΡΚΑΤ και το νέο δεδομένο είναι πως και αυτή η εργολαβία πήρε τελικά παράταση με τα έργα από αρχικά τον Μάρτιο του 2025 να έχουν νέα ημερομηνία ολοκλήρωσης την 16η Μαρτίου 2026.

Το βασικό έργο το οποίο υπεγράφη το 2024 έχει μπει πλέον σε ώριμη φάση με τα έργα να είναι ορατά σχεδόν σε όλο το μήκος του. Παράλληλα έχει ξεκινήσει και η διάνοιξη τη δίδυμης σήραγγας 2.200 που είναι πλέον και το σημείο αναφοράς του μεγάλου οδικού έργου. Η πρώτη σήραγγα έχει διανοιχθεί κατά περίπου 500 μέτρα (χοντρικά στο 20%) και η δεύτερη σήραγγα ξεκίνησε η διάνοιξη στα δύο μέτωπα (στις δύο άκρες της) και από τον άλλο μήνα θα ξεκινήσει η διάνοιξη.

Η διάνοιξη τους αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2026 και στη συνέχεια να ξεκινήσει η διαμόρφωση της για να δημιουργηθεί το οδόστρωμα κυκλοφορίας. Η διάνοιξη γίνεται με σκαπτικά μηχανήματα δηλαδή με τη μέθοδο ΝΑΤΜ.

Συνολικά έχουν στηθεί επτά εργοτάξια στα ανοιχτά τμήματα και στις σήραγες και στο έργο απασχολούνται περί τα 250 άτομα. Το έργο κινείται εντός χρονοδιαγράμματος.

Με τα τρέχοντα έργα αναβαθμίζονται 31 χιλιόμετρα, δηλαδή τα 24 χιλιόμετρα του Μπράλος-Άμφισσα, κατασκευάζεται από το υπουργείο ΥΠΟΜΕ και από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας το τμήμα Παράκαμψη Γραβιάς-Μεταλλεία Βωξίτη μήκους 5 χιλιομέτρων ενώ υπάρχει και η Παράκαμψη Γραβιάς μήκους 2 χιλιομέτρων.

Στο αντικείμενο της σύμβασης του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με την ΑΒΑΞ, μήκους 24 χλμ., περιλαμβάνεται η κατασκευή μεγάλων τεχνικών έργων, όπως είναι η κατασκευή δύο (2) σηράγγων συνολικού μήκους περίπου 4,7 χλμ., επτά (7) γεφυρών συνολικού μήκους άνω του 1 χλμ., έξι (6) ισόπεδων κόμβων, ανισόπεδων και υπόγειων διαβάσεων, καθώς και ενός δικτύου δευτερευουσών οδών για τη σύνδεση με το λοιπό υφιστάμενο οδικό δίκτυο.

Ποια είναι η σημασία του έργου

Το έργο αποτελεί το δυσκολότερο τμήμα του διαγώνιου άξονα Λαμία-Ιτέα-Αντίρριο. Κατασκευάζεται ως δρόμος ταχείας κυκλοφορίας και θα συνδέει 4 μεγάλους αυτοκινητόδρομους: την Ιόνια Οδό, την Ολυμπία Οδό, τον αυτοκινητόδρομο Αθήνας-Θεσσαλονίκης και τον Ε65.

Με την ολοκλήρωση του θα ενώσει οδικά την ανατολική με την δυτική Ελλάδα και τα δύο σημαντικά περιφερειακά λιμάνια της Πάτρας και του Βόλου. Θεωρείται πως με την λειτουργία του θα δώσει σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες στις περιοχές της Φθιώτιδας, της Φωκίδας και της Αιτωλοακαρνανίας καθώς θα συνδέει και τις βιομηχανικές περιοχές.

Στις 26 Σεπτεμβρίου 2023, μετά από συνεργασία των Υπουργείων Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών και Υποδομών & Μεταφορών, το έργο εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 2021-2027», με δικαιούχο το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Ο Διαγώνιος Οδικός Άξονας Λαμία – Ιτέα – Αντίρριο συνιστά τμήμα του διεθνούς οδικού δικτύου Ε65. Αποτελεί τον συνδετήριο άξονα μεταξύ των αυτοκινητοδρόμων ΠΑΘΕ και Ιονίας Οδού, αλλά και σύνδεσης Ιονίου και Αιγαίου Πελάγους. Με την αναβάθμιση του θα συμβάλλει στην αύξηση της οδικής ασφάλειας, της καλύτερης οδηγικής εμπειρίας και της ευκολότερης πρόσβασης στις περιοχές από όπου θα διέρχεται.