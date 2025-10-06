Αχαΐα: Σε απόγνωση οι αγρότες- Το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ φέρνει καθυστερήσεις ενισχύσεων

Η καθυστέρηση στην καταβολή των προκαταβολών της βασικής ενίσχυσης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ προκαλεί έντονη ανησυχία στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους, καθώς μέσα στον Οκτώβριο δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν οι πληρωμές, όπως συνέβαινε παραδοσιακά τα προηγούμενα χρόνια.

Η ανασφάλεια μεγαλώνει και για τις ενισχύσεις της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) για το 2025, που προγραμματίζεται να καταβληθούν στο τέλος του έτους.

Οι παραγωγοί που δεν έχουν λάβει τα χρήματά τους αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα ρευστότητας, ενώ ήδη σε πολλά προϊόντα οι τιμές παραγωγού κινούνται κάτω του κόστους. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση για τους κτηνοτρόφους, που έχουν ήδη πληγεί από τις απώλειες εισοδήματος λόγω των ζωονόσων.

«Είναι τεράστιο πρόβλημα γιατί από τις ήδη περικομμένες ενισχύσεις που παίρνουμε τα τελευταία χρόνια. Έχουν κοπεί χρήματα από αγρότες και κτηνοτρόφους και έχουν πάει σε ανθρώπους που εμπλέκονται στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τώρα, έχουμε και τις καθυστερήσεις των ενισχύσεων. Οι προκαταβολές της βασικής ενίσχυσης στα μέσα Οκτωβρίου, όπως γινόταν παραδοσιακά τα προηγούμενα χρόνια, δεν θα γίνουν και πάμε για το Νοέμβριο αλλά θεωρούμε ότι η καθυστέρηση θα είναι πολύ μεγαλύτερη. Η προκαταβολή αφορά το 75% της βασικής ενίσχυσης με την εξόφλησή της να γίνεται το Δεκέμβριο. Η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί στο υπουργείο λόγω του σκανδάλου, δεν έχει γίνει τίποτα για να φτάσουν στην ώρα τους οι ενισχύσεις στους αγρότες. Όλα αυτά για μια ακόμα φορά γίνονται σε βάρος των παραγωγών, λόγω της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί και δυστυχώς δεν έχουν να τα βάλουν και από την τσέπη τους για να ξεκινήσουν την καλλιέργεια» τονίζει στο thebest.gr ο πρόεδρος του συλλόγου αγροτών Αιγιάλειας, Γιάννης Μποδιώτης.