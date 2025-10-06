Πάτρα: Εν αναμονή του μειοδότη για το κολυμβητήριο της Αγυιάς

Εξελίξεις φαίνεται να υπάρχουν στο ζήτημα του κολυμβητηρίου της Αγυιάς στην Πάτρα, ενός έργου που εδώ και χρόνια παραμένει σε εκκρεμότητα.

«Το έργο έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και πριν λίγες μέρες ολοκληρώθηκε η διορία για την κατάθεση προσφορών από έξι εταιρείες, όμως στη διαδικασία συνεχίζουν πέντε. Στο επόμενο χρονικό διάστημα θα συνεδριάσει η επιτροπή για να επεξεργαστεί τις προσφορές και να αποφασίσει τον μειοδότη. Ελπίζω ότι δεν θα γίνουν, ενστάσεις ή προσφυγές, γιατί από την πλευρά μας κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ξεπεράσουμε τις γραφειοκρατικές καθυστερήσεις», ανέφερε χαρακτηριστικά ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χαράλαμπος Μπονάνος.

Ένα έργο με μακρά ιστορία καθυστερήσεων

Το Κολυμβητήριο της Αγυιάς λειτούργησε ως ένας σύγχρονος για την εποχή του χώρος άθλησης που φιλοξενούσε συλλόγους, μαθητικούς αγώνες και σημαντικές τοπικές διοργανώσεις. Με την πάροδο των χρόνων, όμως, η έλλειψη συντήρησης και η διοικητική αδράνεια οδήγησαν στην υποβάθμιση και τελικά στην πλήρη παύση λειτουργίας του.

Από τότε έχουν περάσει πολλά κύματα υποσχέσεων, μελέτες, ανακοινώσεις για έργα ανάπλασης, εξαγγελίες για επαναλειτουργία, καμία όμως δεν ολοκληρώθηκε. Το κολυμβητήριο παρέμεινε κλειστό και εγκαταλελειμμένο.