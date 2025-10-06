Διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα: «Πιθανόν να είναι ανήλικος»

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολυθεί για τη σύλληψη του δράστη της δολοφονίας που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (05.10.2025) σε camping στη Φοινικούντα Μεσσηνίας. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, ανέφερε ότι υπάρχει σοβαρή πιθανότητα ο δράστης να είναι ανήλικος.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 20:30, σε γνωστό camping της περιοχής. Αυτόπτες μάρτυρες λένε ότι είδαν έναν νεαρό, ντυμένο στα μαύρα, να εισέρχεται στην επιχείρηση και να συνομιλεί με τον 70χρονο ιδιοκτήτη. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο δράστης πυροβόλησε πισώπλατα τον ιδιοκτήτη αφού εκείνος αρνήθηκε να του παραχωρήσει χώρο στο camping, και στη συνέχεια σκότωσε και τον 60χρονο φίλο του, που εργάζονταν ως επιστάτης.

Σύμφωνα με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛΑΣ στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ, ο δράστης μπορεί και να ήταν ανήλικος.

Το γεγονός πως στο camping δεν υπάρχουν κάμερες ασφαλείας, δυσκολεύει το έργο των αρχών καθώς δεν μπορούν να βρουν τις κινήσεις του ούτε με ποιον τρόπο έφυγε από το σημείο.