Εντοπίστηκε και συνελήφθη ο οδηγός που σκότωσε 44χρονο με πατίνι στην Πέτρου Ράλλη

Στα χέρια της Τροχαίας Πειραιά βρίσκεται ο 46χρονος οδηγός που παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 44χρονο άνδρα με ηλεκτρικό πατίνι την περασμένη Πέμπτη, στην οδό Πέτρου Ράλλη.

Ο συλληφθείς, αλβανικής καταγωγής, φέρεται να ομολόγησε την εμπλοκή του στο τροχαίο δυστύχημα, βάζοντας τέλος στις έρευνες των αρχών για τον εντοπισμό του.

Όπως προέκυψε, ο άνδρας δεν είχε άδεια οδήγησης καθώς του είχε αφαιρεθεί στις 21 Σεπτεμβρίου από την Υποδιέυθυνση Τροχαιας Αθηνών.

Υπενθυμίζεται ότι το τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης στη συμβολή της Πέτρου Ράλλης με την Αγίας Άννης.

Ο 46χρονος χτύπησε με τη μηχανή του τον 44χρονο αναβάτη και στη συνέχεια τον εγκατέλειψε.

Ο άτυχος 44χρονος που είχε καταγωγή από το Μπαγκλαντές, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Τζάνειο όπου δυστυχώς οι γιατροί δεν κατάφεραν να τον κρατήσουν στη ζωή.