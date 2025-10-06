Back to Top
Αίγιο: Ανήλικος συνελήφθη για κατοχή ναρκωτικών

Μαζί του συνελήφθη και η μητέρα του

Ανήλικος 16 ετών συνελήφθη από αστυνομικούς της Ασφάλειας Αιγίου για κατοχή ναρκωτικών ουσιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί είχαν στη διάθεσή τους πληροφορίες που τον συνέδεαν με διακίνηση κάνναβης. Έπειτα από επιχείρηση παρακολούθησης, εντόπισαν τον 16χρονο και σε έλεγχο που του πραγματοποίησαν, βρήκαν στην κατοχή του 100 γραμμάρια χασίς.

Μαζί του συνελήφθη και η μητέρα του, κατηγορούμενη για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου. Οι αρχές συνεχίζουν την προανάκριση για να διαπιστωθεί η ευρύτερη εμπλοκή του ανηλίκου σε διακίνηση ναρκωτικών.

Ειδήσεις