Απελαύνεται σήμερα η Γκρέτα Τούνμπεργκ από το Ισραήλ- Μαζί της 27 Έλληνες ακτιβιστές

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ πρόκειται να απελαθεί από το Ισραήλ σήμερα, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, με πτήση που χρηματοδοτείται από την ελληνική κυβέρνηση, σύμφωνα με το Ynet.

Η γνωστή Σουηδή ακτιβίστρια συνελήφθη, μαζί με εκατοντάδες άλλους, στην προσπάθειά τους να σπάσουν τον θαλάσσιο αποκλεισμό της Λωρίδας της Γάζας από το Ισραήλ.

Η πτήση αναμένεται να αναχωρήσει από το αεροδρόμιο Ραμόν, στο νότιο Ισραήλ, με προορισμό την Αθήνα.

Η Τούνμπεργκ θα συνοδεύεται από 27 ακόμη ακτιβιστές —όλοι Έλληνες πολίτες— των οποίων η επιστροφή στην Ελλάδα οργανώθηκε από τις ελληνικές Αρχές, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα.

Περισσότεροι από 470 ακτιβιστές συνελήφθησαν από 42 σκάφη που συμμετείχαν στον Παγκόσμιο Στόλο Sumud, αφού αναχαιτίστηκαν από το Ισραηλινό Ναυτικό.

Το ισραηλινό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε το Σάββατο ότι 137 ακτιβιστές του στολίσκου έχουν απελαθεί μέχρι στιγμής. Όσοι παραμένουν κρατούνται στη φυλακή Κέτζιοτ, σε συνθήκες που ο νομικός τους εκπρόσωπος περιγράφει ως κατώτερες των προδιαγραφών.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που δόθηκαν στην ομάδα νομικής βοήθειας Adalah, στους κρατούμενους ακτιβιστές έχει στερηθεί η απαραίτητη ιατρική περίθαλψη και τους παρέχονται «εξαιρετικά ανεπαρκείς» ποσότητες τροφίμων και νερού.

Οι αναφορές έχουν δείξει ότι η Τούνμπεργκ έχει υποστεί ιδιαίτερα σκληρή μεταχείριση.

Η Σουηδή ακτιβίστρια δεν μπόρεσε να συναντηθεί με δικηγόρο όσο βρίσκεται στη φυλακή από το απόγευμα της Κυριακής.