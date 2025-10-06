Ανθρωποκυνηγητό για τον δράστη του διπλού φονικού στη Φοινικούντα- Το χρονικό της εν ψυχρώ εκτέλεσης

Σε εξέλιξη βρίσκεται ανθρωποκυνηγητό της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη του διπλού φονικού που σημειώθηκε στη Μεσσηνία. Οι Αρχές ειδοποιήθηκαν το βράδυ της Κυριακής, λίγο μετά τις 20:30, για δύο νεκρούς σε κάμπινγκ στην περιοχή της Φοινικούντας.

Τα θύματα είναι ο 70χρονος Έλληνας ιδιοκτήτης της επιχείρησης και ένας άνδρας αλβανικής καταγωγής, περίπου 60 ετών, ο οποίος εργαζόταν ως επιστάτης στο κάμπινγκ.

Όπως αναφέρουν πληροφορίες, κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν στους αστυνομικούς που έφθασαν στο σημείο πως δράστης είναι ένας νεαρός άνδρας ο οποίος φέρεται να προσέγγισε τα δύο άτομα και να πυροβόλησε από κοντινή απόσταση.

Σύμφωνα με το MessiniaLive ο δράστης μπήκε στη ρεσεψιόν του κάμπινγκ με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του και πυροβόλησε εν ψυχρώ τον 70χρονο, που εκείνη την ώρα βρισκόταν εκεί, τραυματίζοντάς τον θανάσιμα. Το έγκλημα έγινε μπροστά στον φίλο του, που επιχείρησε να διαφύγει, με τον δράστη να πυροβολεί και αυτόν και να τον σκοτώνει.

Αμέσως μετά ο δράστης εγκατέλειψε το σημείο, μάλλον με μηχανή, όπως αναφέρουν μάρτυρες. Από περίοικους ειδοποιήθηκε η Αστυνομία που βρέθηκε μπροστά στο σοκαριστικό συμβάν, με τους δύο άνδρες νεκρούς και αιμόφυρτους στη ρεσεψιόν. Εικάζεται ότι το όπλο του δράστη ήταν καραμπίνα.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μεσσηνίας συλλέγουν όλα τα στοιχεία, προκειμένου να φτάσουν στο δράστη του διπλού εγκλήματος, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες φαίνεται πώς ο δράστης και τα θύματα γνωρίζονταν μεταξύ τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από περίπου 15-20 μέρες το θύμα (ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ) είχε καταγγείλει πυροβολισμούς και απόπειρα εναντίον του στις αρχές, σε άλλη ωστόσο επιχείρηση που διατηρεί μέσα στο χωριό της Φοινικούντας.

Σύμφωνα με πληροφορία του MessiniaLive, το σοβαρό επεισόδιο μεταξύ τους είχε συμβεί το καλοκαίρι, με τον 70χρονο τότε να δέχεται βολή αεροβόλου στο πρόσωπο, χωρίς όμως να δοθεί συνέχεια.

Να σημειωθεί το κάμπινγκ είναι σε λειτουργία και φιλοξενεί αυτόν τον καιρό αρκετό κόσμο και δεν είναι το μοναδικό στην περιοχή.