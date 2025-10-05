Πάνος Ρούτσι: Μεγαλώνει το κύμα συμπαράστασης- ΦΩΤΟ από το Σύνταγμα

Την 21η μέρα απεργίας πείνας έξω από τη Βουλή διανύει ο Πάνος Ρούτσι, ζητώντας να ικανοποιηθεί το αίτημά του για την εκταφή του γιου του, Ντένις, προκειμένου να γίνουν τοξικολογικές εξετάσεις.

Νέα συγκέντρωση αλληλεγγύης στο Σύνταγμα με το κύμα συμπαράστασης να δυναμώνει.

Οι συγκεντρωμένοι φωνάζουν συνθήματα όπως «και σήμερα και αύριο και όσο χρειαστεί ο Πάνος Ρούτσι θα δικαιωθεί», ενώ στο άτυπο μνημείο των 57 θυμάτων πηγαίνει συνεχώς κόσμος που χαιρετά τον απεργό πείνας.

Ένα δρώμενο με μουσική πραγματοποιήθηκε στο Σύνταγμα με την Ανοικτή Ορχήστρα να «επισκέπτεται» τον Πάνο Ρούτσι.

Λίγο νωρίτερα, αν και εμφανώς καταβεβλημένος, ο Πάνος Ρούτσι στάθηκε όρθιος μπροστά στην προεδρική φρουρά προς ένδειξη σεβασμού, στην επίσημη τελετή αλλαγής της προεδρικής φρουράς.

«Το κύμα συμπαράστασης μεγαλώνει! Εργαζόμενοι και νεολαία στάθηκαν δίπλα στην απεργία πείνας από την αρχή, συμμετέχουν πανελλαδικά σε μαζικές κινητοποιήσεις. Το ποτάμι οργής ξεχειλίζει, η κοινωνία ψάχνει Οξυγόνο: αυτό φοβίζει την κυβέρνηση, γιατί δεν μπορεί να το ελέγξει!», τονίζει, μεταξύ άλλων, σε την ανακοίνωσή της, η Επιτροπή Αλληλεγγύη στον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι».

Ο ίδιος ο Πάνος Ρούτσι δηλώνει αποφασισμένος να συνεχίσει μέχρι τέλους τον αγώνα του για να δικαιωθεί το αίτημά του για τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων στη σορό του παιδιού που.