Πάνος Ρούτσι- 21η ημέρα απεργίας πείνας: Όρθιος μπροστά στους Εύζωνες

Την 21η ημέρα αποχής από τη σίτιση διανύει ο Πάνος Ρούτσι ο οποίος συνεχίζει τον αγώνα του με στόχο να μάθει την αλήθεια για τον θάνατο του παιδιού του, που έχασε τη ζωή του στη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών.

Ο Πάνος Ρούτσι, θέλει να φτάσει ως το τέλος ζητώντας δικαίωση και στέλνει ξεκάθαρα το μήνυμα ότι δεν θα κάνει πίσω αν δεν πραγματοποιηθεί το αίτημά του.

Το πρωί της Κυριακής (05.10.2025) στην πλατεία Συντάγματος, συγκεντρώθηκε αρκετός κόσμος για να παρακολουθήσει την επίσημη τελετή αλλαγής της προεδρικής φρουράς. Εκείνο όπως που μονοπόλησε το ενδιαφέρον είναι η στιγμή κατά την οποία ο Πάνος Ρούτσι, αν και εμφανώς καταβεβλημένος, στάθηκε όρθιος μπροστά στην προεδρική φρουρά προς ένδειξη σεβασμού.

Η κατάσταση της υγείας του Ρούτσι παρακολουθείται στενά, καθώς οι συνέπειες της απεργίας πείνας γίνονται ολοένα και πιο σοβαρές.