Αγρίνιο: Άνδρας βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σε χωράφι

Κινητοποίηση των αρχών το μεσημέρι της Κυριακής στο Αγρίνιο καθώς σε λιοστάσι εντοπίστηκε άνδρας χωρίς τις αισθήσεις του.

Το δυσάρεστο περιστατικό σύμφωνα με το agrinionews.gr συνέβη περί τις 12:30 της Κυριακής (5/10) όταν ο άνδρας, ηλικίας περί τα 70-75, βρέθηκε αναίσθητος στο χωράφι, στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας, όπου φέρεται να είχε μεταβεί για αγροτικές εργασίες.

Στο σημείο έσπευσε αστυνομία και σταθμός του ΕΚΑΒ. Δυστυχώς στη συνέχεια διαπιστώθηκε ο θάνατος του που, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, προήλθε από παθολογικό αίτιο. Αναμένεται ωστόσο η σορός να μεταφερθεί για νεκροψία ώστε να διασαφηνιστούν τα αίτια.