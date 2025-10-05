Πάτρα: Κρούσμα ιογενούς μηνιγγίτιδας σε δημοτικό σχολείο

Κρούσμα ιογενούς μηνιγγίτιδας καταγράφηκε σε μαθητή της Γ΄ τάξης δημοτικού σχολείου στην Πάτρα, σύμφωνα με ενημέρωση της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και της Διεύθυνσης ΠΕ Αχαΐας.

Όπως επισημαίνεται, το σχολείο έχει ήδη προχωρήσει, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων προστασίας. Πρόκειται για μορφή μηνιγγίτιδας που συνήθως εξελίσσεται ήπια και υποχωρεί χωρίς σοβαρές επιπλοκές, γεγονός που δεν δημιουργεί λόγο για έντονη ανησυχία.

Παράλληλα, συστήνεται στους γονείς και στους μαθητές η πιστή τήρηση κανόνων ατομικής υγιεινής, όπως το συχνό πλύσιμο χεριών και η αποφυγή κοινής χρήσης ποτηριών και μπουκαλιών. Σε περίπτωση εμφάνισης ύποπτων συμπτωμάτων, οι πολίτες καλούνται να επικοινωνούν άμεσα με τον παιδίατρο.

Η έγκαιρη ενημέρωση των σχολικών κοινοτήτων και η γρήγορη διάγνωση αποτελούν, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές, βασικά εργαλεία για την πρόληψη της εξάπλωσης της νόσου.