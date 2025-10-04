Πάτρα- Θάνατος 55χρονου σε βόθρο: Οι ιδιοκτήτες του σπιτιού καταδικάστηκαν σε φυλάκιση 2 ετών με αναστολή

Ένα τραγικό δυστύχημα που σημάδεψε την τοπική κοινωνία της Πάτρας βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο των δικαστικών αιθουσών, έξι χρόνια μετά.

Το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πατρών καταδίκασε σε ποινή φυλάκισης δύο ετών με αναστολή τους ιδιοκτήτες της οικίας στο Ρίο, για την απώλεια ενός 55χρονου κηπουρού αλβανικής καταγωγής, ο οποίος βρήκε ασφυκτικό θάνατο μέσα σε βόθρο, όταν κλήθηκε να επισκευάσει μια αντλία λυμάτων.

Ήταν 10 Αυγούστου 2019, ημέρα με υψηλές θερμοκρασίες, όταν ο εργαζόμενος πήρε την εντολή να κατέβει στο βοηθητικό φρεάτιο της βίλας, βάθους 2,5 μέτρων, προκειμένου να ανασύρει και να επιδιορθώσει την αντλία που είχε παρουσιάσει βλάβη. Ο άνδρας κατέβηκε με μια πρόχειρη σκάλα στο εσωτερικό. Τα δηλητηριώδη αέρια που είχαν συσσωρευθεί εκεί, του έκοψαν την ανάσα σχεδόν ακαριαία. Μέσα σε ελάχιστα λεπτά, ένιωσε τη ζάλη να τον καταβάλλει και έχασε τις αισθήσεις του, αφήνοντας λίγο αργότερα την τελευταία του πνοή.

Η τραγωδία δεν σταμάτησε εκεί. Ο 35χρονος γιος του ζευγαριού, βλέποντας τον κηπουρό να μην ανταποκρίνεται, επιχείρησε ενστικτωδώς να τον βοηθήσει, κατεβαίνοντας κι εκείνος στον βόθρο. Το ίδιο τοξικό νέφος τον έριξε αναίσθητο, προκαλώντας του σοβαρή οργανική ανεπάρκεια. Στο σημείο κλήθηκαν δυνάμεις της ΕΜΑΚ, που με ειδικό εξοπλισμό κατάφεραν να τους ανασύρουν. Για τον εργάτη όμως ήταν ήδη αργά, ενώ ο νεαρός νοσηλεύτηκε με βαριές επιπτώσεις στην υγεία του.

«Ναι μεν δικαιώθηκε η οικογένεια σε ό,τι είχε να κάνει με τις συνθήκες θανάτου του αγαπημένου συγγενή τους, ωστόσο μέχρι σήμερα δεν της έχει καταβληθεί ούτε ευρώ από τις αποζημιώσεις που επιδικάστηκαν στα αστικά δικαστήρια» δήλωσε στο protothema.gr ο συνήγορος της πολιτικής αγωγής, Γιώργος Κουκούλης.