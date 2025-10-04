Back to Top
Μαρούσι: Στο νοσοκομείο 41χρονος μετά από άγριο ξυλοδαρμό

Δέχτηκε άγρια επίθεση από δυο άτομα

Αιματηρή συμπλοκή σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής (3/10) στο Μαρούσι, με έναν 41χρονο να οδηγείται στο νοσοκομείο μετά από άγρια επίθεση σε βάρος του.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το MEGA, δύο άτομα επιτέθηκαν σε έναν 41χρονο στην οδό Φραγκογλησιάς στο Μαρούσι, με το θύμα να κάνει λόγο για “απρόκλητη επίθεση”.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο δράστες χρησιμοποίησαν μέχρι και σφυριά και χτύπησαν τον 41χρονο σε όλο του το σώμα.

Ο άνδρας νοσηλεύεται στον Ερυθρό Σταυρό και οι αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό των δραστών.

#tags Μαρούσι Ξυλοδαρμός

