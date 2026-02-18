Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ: Δημοσία δαπάνη η κηδεία της την Παρασκευή

Το Εθνικό Θέατρο αφιερώνει τις αποψινές παραστάσεις στη μνήμη της
Δημοσία δαπάνη θα τελεστεί η κηδεία της Ελένης Γλύκατζη – Αρβελέρ, που έφυγε από τη ζωή τη Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου σε ηλικία 99 ετών.
Η απόφαση ελήφθη από τα υπουργεία Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Εσωτερικών, Παιδείας και Πολιτισμού.
Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες, η εξόδιος ακολουθία αναμένεται να πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, στη Μητρόπολη Αθηνών.
Έφυγε πλήρης ημερών
Η Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ ήταν η πρώτη γυναίκα πρύτανης στη Σορβόνη, με πλούσιο συγγραφικό έργο για το Βυζάντιο, βραβεύσεις, αλλά και ενεργή παρουσία και παρεμβάσεις ως το τέλος της ζωής της. Ακόμη, ήταν Πρέσβειρα Καλής Θέλησης της UNICEF.
Γεννήθηκε στην Αθήνα στις 29 Αυγούστου 1926 από Μικρασιάτες γονείς. Πατέρας της ήταν ο Νίκος Γλύκατζης, Μικρασιάτης έμπορος και επιστάτης των κτημάτων της οικογενείας της μητέρας της, Καλλιρόης, το γένος Ψαλτίδη, η οποία προερχόταν από εύπορη οικογένεια της Προύσας. Αποφοίτησε από το Δ΄ Γυμνάσιο Αθηνών και σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Στην Κατοχή εντάχθηκε στην ΕΠΟΝ και ήταν η υπεύθυνη μαθητριών του Παγκρατίου, υπό την καθοδήγηση του Χρήστου Πασαλάρη.
Κατά τα Δεκεμβριανά, ακολούθησε τον ΕΛΑΣ Αθηνών, στην υποχώρηση του από την Αττική και επέστρεψε στον Βύρωνα μετά τη Συμφωνία της Βάρκιζας.
Την περίοδο του 1950, ενώ ήταν φοιτήτρια του πανεπιστημίου, εργάστηκε ως γνώστρια της γαλλικής γλώσσας στον κύκλο της βασίλισσας Φρειδερίκης.
Μετά την αποφοίτησή της από τη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ εργάστηκε ως ερευνήτρια στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών (1949-1953).
Την περίοδο του 1950, ενώ ήταν φοιτήτρια του πανεπιστημίου, εργάστηκε ως γνώστρια της γαλλικής γλώσσας στον κύκλο της βασίλισσας Φρειδερίκης.
Μετά την αποφοίτησή της από τη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ εργάστηκε ως ερευνήτρια στο Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών (1949-1953).
Εγκαταστάθηκε στο Παρίσι το 1953 για να συνεχίσει τις σπουδές της. Δύο χρόνια μετά την άφιξή της, διορίσθηκε στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικών Ερευνών (Γαλλία) (CNRS) και το 1964 έγινε διευθύντρια σπουδών του Κέντρου και το 1967 καθηγήτρια στη Σορβόννη.
Το 1966 έλαβε το δίπλωμα doctorat ès lettres, με τη μελέτη της για το Βυζάντιο και τη θάλασσα, που εκδόθηκε από τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις της Γαλλίας (Byzance et la mer, Παρίσι: Presses universitaires de France). Διετέλεσε Διευθύντρια του Κέντρου Ιστορίας και Πολιτισμού του Βυζαντίου και της Χριστιανικής Αρχαιολογίας, έγινε Αντιπρύτανις (1970-1973) και το 1976, Πρύτανις στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης (Paris I). Είναι η πρώτη γυναίκα Πρύτανης στην ιστορία των 700 χρόνων του Πανεπιστημίου της Σορβόννης αλλά και η πρώτη γυναίκα παγκοσμίως που είχε τέτοια θέση σε διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστήμιο.
Εκεί γνώρισε τον σύζυγό της, τον Ζακ Αρβελέρ (1918–2010) που ήταν αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού της Γαλλίας και ο οποίος καταγόταν από μεγαλοαστική οικογένεια του Παρισιού. Με τον Ζακ Αρβελέρ απέκτησε μία κόρη, την Μαρί-Ελέν.
Η ίδια ζούσε μόνιμα στη Γαλλία.
Έχει λάβει τιμητικές διακρίσεις από τη Γαλλική Δημοκρατία και συγκεκριμένα:
• Ταξιάρχης της Λεγεώνας της Τιμής
• Μεγαλόσταυρος του Εθνικού Τάγματος της Τιμής
• Διοικητής της Τάξης των Ακαδημαϊκών Φοινίκων
• Ταξιάρχης των Τεχνών και των Γραμμάτων
Ακόμη έχει λάβει τις εξής διακρίσεις: Ταξιάρχης της Λεγεώνας της Τιμής (Ελλάδα), Επίτιμη Πολίτης (Γαλλία), Υψηλότατη Ταξιάρχης (Μεξικό), Ταξιάρχης της Εθνικής Ταξιαρχίας (Λουξεμβούργο), Υψηλότερη Ταξιάρχης της Ταξιαρχίας των Τιμών (Αυστρία), Ταξιάρχης της Βασιλικής Ταξιαρχίας της Δανίας, Ταξιάρχης των Επιστημών, της Παιδείας και της Τέχνης (Πορτογαλία), Ταξιάρχης της Ταξιαρχίας της Τιμής (Ιταλία), τιμητικό μετάλλιο από τη Πολωνική Ακαδημία Επιστημών και Ασημένιο Μετάλλιο του Ολυμπιακού Τάγματος από τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή.
Το Διοικητικό Συμβούλιο, η Καλλιτεχνική Διευθύντρια και ολόκληρη η οικογένεια του Εθνικού Θεάτρου εκφράζουν ομόφωνα τη βαθιά θλίψη τους για την απώλεια της Ελένης Γλυκατζή Αρβελέρ, της σημαντικής ιστορικού που συνέδεσε την πορεία της με την ιστορία, την τέχνη και τον πολιτισμό.
Διετέλεσε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εθνικού Θεάτρου κατά τα έτη 1995 έως 1998
Πρόεδρος από το 1999 έως το 2012 διακρινόμενη πάντα για την αμέριστη φροντίδα και αγάπη της προς τους καλλιτέχνες, τους εργαζομένους, τη μακροχρόνια ιστορική διαδρομή του θεάτρου μας.
Υπήρξε πάντα Αθηναία και Παριζιάνα όπως δήλωνε δημοσίως με περισσή περηφάνια.
Με μια σπανιότατη ευφυΐα, γνώση και διορατικότητα συνδύαζε την ιστορική μνήμη με τη σύγχρονη πραγματικότητα εξάγοντας πολύτιμα συμπεράσματα. Πνεύμα οξύ, προσωπικότητα έντονη και πληθωρική, με παρουσία ουσιαστική και παρεμβατική σημάδεψε με την παρουσία της έναν ολόκληρο αιώνα.
Γεννήθηκε στην Αθήνα το 1926 από Μικρασιάτες γονείς και σπούδασε αρχικά στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και στη συνέχεια στο Παρίσι. Από το 1967 αναγορεύτηκε Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης και έγινε η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε τα ανώτατα διοικητικά αξιώματα του ιδρύματος:
Πρόεδρος τμήματος, Πρόεδρος πανεπιστημίου και, το 1976, Πρύτανης. Η παρουσία της στους θεσμούς της ευρωπαϊκής πανεπιστημιακής ζωής ήταν ουσιαστική, παρεμβατική και βαθιά πολιτική, με την ευρεία έννοια του όρου.
Παράλληλα, η Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ υπήρξε ενεργή σε διεθνείς οργανισμούς και πολιτιστικά ιδρύματα υπηρετώντας σε σημαντικές θέσεις όπως Πρόεδρος της Επιτροπής Ηθικής του Εθνικού Κέντρου για την Επιστημονική Έρευνα (Γαλλία), του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου των Δελφών (Ελλάδα), Επίτιμη Πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών, Πρύτανης της Ακαδημίας και Καγκελάριος των Πανεπιστημίων των Παρισίων, Πρόεδρος του Κέντρου Georges Pompidou Beaubourg, Πρόεδρος του Αμερικανικού Μουσείου Τέχνης και Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου στο Παρίσι.
Πολλοί λίγες πνευματικές προσωπικότητες της εποχής μας καθόρισαν τόσο βαθιά και ανεξίτηλα την πολιτιστική διαδρομή της χώρας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει ομοφώνως τα ακόλουθα:
Την κατάθεση στεφάνου
Την έκφραση συλλυπητηρίων στους οικείους της
Τη δημοσίευση του παρόντος ψηφίσματος
Την αφιέρωση των παραστάσεων του Εθνικού Θεάτρου την Τετάρτη 18/2 στη μνήμη της.
Άραξος: Την 1η Μαΐου ξεκινά η καλοκαιρινή σεζόν- Θα πάμε Παρίσι;
Πάτρα: Ποιος υπέγραψε πραγματικά το κτίριο Υπηρεσιών Λιμένα; Η άγνωστη συνδημιουργός και οι «αφανείς» γυναίκες της ελληνικής αρχιτεκτονικής
Πατρινό Καρναβάλι 2026: Κούτσο Μπούλες, Αχ ...λάδι και Τσιρκολίνο- Τα άρματα των πληρωμάτων
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr