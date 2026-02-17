Πατρινό Καρναβάλι 2026: Κούτσο Μπούλες, Αχ ...λάδι και Τσιρκολίνο- Τα άρματα των πληρωμάτων

Εκτός των 19 αρμάτων του Δήμου Πατρέων μόνο στη Μεγάλη Παρέλαση της Κυριακής 22 Φεβρουαρίου 28 πληρώματα-καρναβαλικές ομάδες έχουν δηλώσει ότι θα παρελάσουν με άρματα ή τροχήλατες κατασκευές, αναφέρει η ΚΕΔΗΠ.

Συγκεκριμένα με άρματά τους θα παρελάσουν τα πληρώματα:

1 (Οι Στρατηγοί και Πρέσβεις του Πατρινού Καρναβαλιού υποδέχονται τη Μαρία Αντουανέτα), 11 (Delicious…Patrilicious), 30 (Ό,τι…να…νοι), 41 (ΤΣΙΡΚΟΛΙΝΟ), 43 (Βενετία), 62 (Boula La), 77 (ΛΑ ΣΟΥΣΟΥΡΕΛΑ), 78 (Persona), 94 (Booo...tique Hotel), 97 (MALΆΚΙΑ), 105 (Μπερδεway), 107 (NEXT TOP SCANDAL), 114 (INDIANO VERO), 125 (Οι Δράκοι του Cham), 127 (ΣΚΥΨΕ ΕΥΛΟΓΙΑσμένη), 128 (ΚΟΥΤΣΟ ΜΠΟΥΛΕΣ), 132 (ΜΑΡΙΟΝΕΤΕΣ), 135 (Τσίμπα Ένα), 137 (ΤΟΥ ΚΑΝΑΠΕΟΣ), 190 (ΜΟΥΡΛΕΝ ROUGE), 211 (Μεγιέ Μελέ), 215 (La boom boom), 217 (ΦΟΡΜΟΥΛΑ 1), 222 (P.o.P – Pierrot), 233 (Πεφωτισμένοι), 243 (ΠΑΤΡΙΝΟΙ ΒΑΡΟΝΟΙ), 265 (Μπαλέμαχοι όπως Μπαλιά) και 15+31+183 (Ένα φρούτο που λαχταράει για λάδι: Αχ…λάδι).

Ωστόσο οι τίτλοι και τα λόγια ωχριούν και απέχουν κατά πολύ από τη ζωντανή καρναβαλική πραγματικότητα. Η μοναδική εμπειρία για Πατρινούς και επισκέπτες και η συναρπαστική συνέχεια στους δρόμους της Πάτρας…

