Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη: Σήμερα στο Α’ Νεκροταφείο η κηδεία της

Η Άννα Ψαρούδα - Μπενάκη πέθανε την Κυριακή σε ηλικία 92 ετών - Υπήρξε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλής
Η κηδεία της πρώην Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων, Άννας Ψαρούδα Μπενάκη θα τελεστεί σήμερα Τετάρτη 18 Φεβρουαρίου και ώρα 13:00 στο Ά Νεκροταφείο Αθηνών.
Υπενθυμίζεται ότι, με απόφαση των υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, η κηδεία της θα τελεστεί δημοσία δαπάνη.
Η Άννα Ψαρούδα – Μπενάκη απεβίωσε την Κυριακή, σε ηλικία 92 ετών. Υπήρξε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος της Βουλής. Εξελέγη στο αξίωμα τον Μάρτιο του 2004.
Άραξος: Την 1η Μαΐου ξεκινά η καλοκαιρινή σεζόν- Θα πάμε Παρίσι;
Πάτρα: 1 ώρα και 10 λεπτά από Ταραμπούρα έως Συχαινά- «Αναστενάζουν» τα λεωφορεία από τα έργα
Πάτρα: Ποιος υπέγραψε πραγματικά το κτίριο Υπηρεσιών Λιμένα; Η άγνωστη συνδημιουργός και οι «αφανείς» γυναίκες της ελληνικής αρχιτεκτονικής
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr