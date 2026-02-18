Ριπές 110 χλμ/ώρα στην Κέρκυρα – Πλημμύρες στην Ηλεία

Δείτε ΦΩΤΟ
Η κακοκαιρία έπληξε χθες Τρίτη πολλές περιοχές της χώρας.
Στην Κέρκυρα, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, καταγράφηκε μέγιστη ριπή 110 χλμ/ώρα στο ναυτικό φυλάκιο των Αυλιωτών, τιμή που αντιστοιχεί σε 11 μποφόρ. Οι άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις δέντρων σε Γουβιά, Αγία Αικατερίνη και στην περιοχή Αγίου Νικολάου προς Σκριπερό, ενώ δέντρο έπεσε έξω από το Μουσικό Σχολείο Κέρκυρας χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.
Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στην Ηλεία, όπου ο ποταμός Πηνειός υπερχείλισε, θέτοντας σε οριακή κατάσταση τον κάμπο της περιοχής.
Μηχανήματα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας επιχειρούν για την απομάκρυνση φερτών υλικών, ωστόσο ο μεγάλος όγκος νερού προκαλεί λιμνάζοντα ύδατα σε Βαρθολομιό, Καλύβια, Λευκοχώρι, Καβάσιλα και Καρδιακαύτι. Αντίστοιχα προβλήματα καταγράφονται και στις περιοχές που διαπερνά ο ποταμός Αλφειός, με εκτεταμένες πλημμυρικές εκτάσεις.
Εξίσου δύσκολη είναι η κατάσταση και στις περιοχές που διαπερνάει ο ποταμός Αλφειός. Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες που ακολουθούν, μεγάλες εκτάσεις έχουν καλυφθεί από νερό και λάσπη
