Ριπές 110 χλμ/ώρα στην Κέρκυρα – Πλημμύρες στην Ηλεία

Η κακοκαιρία έπληξε χθες Τρίτη πολλές περιοχές της χώρας.

Στην Κέρκυρα, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, καταγράφηκε μέγιστη ριπή 110 χλμ/ώρα στο ναυτικό φυλάκιο των Αυλιωτών, τιμή που αντιστοιχεί σε 11 μποφόρ. Οι άνεμοι προκάλεσαν πτώσεις δέντρων σε Γουβιά, Αγία Αικατερίνη και στην περιοχή Αγίου Νικολάου προς Σκριπερό, ενώ δέντρο έπεσε έξω από το Μουσικό Σχολείο Κέρκυρας χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.