The Best Carnival 2026
Πόσοι θα έρθουν στην Πάτρα στο φετινό κα...

Πόσοι θα έρθουν στην Πάτρα στο φετινό καρναβάλι - Η εικόνα που έχει ο καρναβαλικός οργανισμός - ΒΙΝΤΕΟ

Πομώνης Γιάννης
[email protected] , Facebook Page

Τι λέει ο πρόεδρος του καρναβαλικού οργανισμού Παύλος Σκούρας

THE BEST CARNIVAL 2026
Οι πηγές πληροφόρησης πολλές για την αναμενόμενη επισκεψιμότητα στο πατρινό καρναβάλι του 2026 και οι φετινές συνθήκες δημιουργούν ξεχωριστές προϋποθέσεις δεδομένης της μικρής διάρκειας.

Ο πρόεδρος του καρναβαλικού οργανισμού Παύλος Σκούρας, μίλησε στο thebest και εμφανίστηκε ιδιαίτερα αισιόδοξος από τα μέχρι τώρα μηνύματα, δεδομένης της διάθεσης που έχει εκφραστεί. Τα στοιχεία του καρναβαλικού οργανισμού προέρχονται κυρίως από τις προκρατήσεις που κάποιοι φέτος έκαναν ακόμη και από τον περασμένο Οκτώβριο σε ξενοδοχεία της Πάτρας. Όπως επίσης και για τις κρατήσεις μέσω της πλατφόρμας Airbnb για την εβδομάδα που διανύουμε και κυρίως το τελευταίο τριήμερο (Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή).

Φυσικά το απόλυτο βαρόμετρο ήταν και αναμένεται να είναι και φέτος το υπεραστικό ΚΤΕΛ Αχαΐας, ωστόσο εκεί οι κρατήσεις είναι ακόμη σε εξέλιξη. Σύμφωνα με πληροφορίες όμως, τα πρώτα μηνύματα και από το υπεραστικό ΚΤΕΛ Αχαΐας για το πατρινό καρναβάλι 2026 είναι το ίδιο αισιόδοξα. 

Τα μέχρι τώρα δεδομένα για την αναμενόμενη επισκεψιμότητα

