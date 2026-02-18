Τραμπ: Έχω τεράστιο θαυμασμό για την Ελλάδα και θα ήθελα να την επισκεφτώ

Την εκτίμηση ότι οι διμερείς σχέσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Αθήνας «δεν ήταν ποτέ ισχυρότερες» διατύπωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ κατά την τελετή επίδοσης διαπιστευτηρίων από τον νέο πρέσβη της Ελλάδας στις ΗΠΑ, Αντώνη Αλεξανδρίδη τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, 18 Φεβρουαρίου (ώρα Ελλάδας).

O Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε την Ελλάδα πολύτιμο εταίρο και σύμμαχο των ΗΠΑ, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν σημαντικές δυνατότητες για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας σε τομείς όπως η ναυτιλία, το εμπόριο, η ενέργεια και οι επενδύσεις.

Κατά τη συνάντηση στον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε στον νέο πρέσβη τον τεράστιο θαυμασμό του για την Ελλάδα και του ανέφερε ότι θα ήθελε να την επισκεφτεί.

O Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η φιλία Ελλάδας και ΗΠΑ είναι «ισχυρή, ιστορική και βασισμένη στην κοινή δημοκρατική και πνευματική κληρονομιά», επισημαίνοντας ότι προσβλέπει στην περαιτέρω ενίσχυση των διμερών σχέσεων.

O Τραμπ αναφέρθηκε στην πορεία της Ελλάδας προς την επίτευξη του στόχου του ΝΑΤΟ για αμυντικές δαπάνες ύψους 5% του ΑΕΠ, σημειώνοντας ότι η Αθήνα επιδεικνύει «πραγματική ηγετική παρουσία» εντός της Συμμαχίας. «Η ειρήνη διασφαλίζεται μέσω της ισχύος», τόνισε χαρακτηριστικά.

Στον τομέα της ενέργειας, έκανε ειδική αναφορά στις εξαγωγές αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου και στον λεγόμενο Κάθετο Διάδρομο, εκτιμώντας ότι τα σχετικά έργα υποδομών θα ενισχύσουν την ενεργειακή ασφάλεια της ευρύτερης περιοχής.

Παράλληλα, εξέφρασε την εκτίμησή του για το θάρρος που, όπως είπε, επέδειξε η Ελλάδα επιλέγοντας την αποχή κατά την υιοθέτηση, από τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, του πλαισίου καθαρών μηδενικών εκπομπών. Σε αυτό το πλαίσιο, έκανε λόγο για μια ρύθμιση που θα επιβάρυνε καταναλωτές, επιχειρήσεις και το παγκόσμιο εμπόριο.

Aναφέρθηκε στις προοπτικές ενίσχυσης της συνεργασίας στον τομέα της ναυπηγικής βιομηχανίας, συμπεριλαμβανομένων συνομιλιών για την κατασκευή αμερικανικών φρεγατών στην Ελλάδα, καθώς και στη διεύρυνση των διμερών σχέσεων στους τομείς του εμπορίου και των επενδύσεων.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε, τέλος, από τον κ. Αλεξανδρίδη να μεταφέρει τους θερμούς χαιρετισμούς του προς τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη.