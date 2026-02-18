Ηλεία: Γονείς μεταφέρουν παιδιά στις πλάτες τους μέσα από χωράφια στο Μαζαράκι που έχει αποκλειστεί λόγω κατολίσθησης

Σε κατάσταση πλήρους αποκλεισμού παραμένει το Μαζαράκι στην Ηλεία καθώς η κατολίσθηση στην περιοχή έχει κόψει τους δυο δρόμους πρόσβασης στο χωριό.

Από την κατολίσθηση ο κεντρικός δρόμος που οδηγεί στο Μαζαράκι είχε ήδη υποστεί σοβαρές ζημιές τις προηγούμενες ημέρες, ενώ νέα υποχώρηση του εδάφους έθεσε εκτός λειτουργίας και τη δεύτερη είσοδο, καθιστώντας αδύνατη κάθε οδική σύνδεση με τις γύρω περιοχές στην Ηλεία.

Η επιδείνωση επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα των κατοίκων, ενώ αυξάνεται και ο αριθμός των κατοικιών που θεωρούνται εκτεθειμένες στον κίνδυνο. Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η κατάσταση για τους μαθητές.

Μετά τον πλήρη αποκλεισμό, κάτοικοι αναγκάστηκαν να τους μεταφέρουν στα χέρια και να τους περάσουν μέσα από χωράφια, ώστε να αποφύγουν τα επικίνδυνα σημεία και να καταφέρουν να επιστρέψουν με ασφάλεια στα σπίτια τους.