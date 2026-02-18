Έφοδος του ελληνικού FBI στις φυλακές Κορυδαλλού: Βρέθηκαν αυτοσχέδια μαχαίρια

Σε έφοδο στις φυλακές Κορυδαλλού, προχώρησαν στελέχη του ελληνικού FBI, βρίσκοντας κρυμμένα σε κελιά και κοινόχρηστους χώρους, αυτοσχέδια μαχαίρια.

Η έφοδος έγινε την Τρίτη (17.02.2026) με το ελληνικό FBI να «χτενίζει» κάθε γωνιά των φυλακών Κορυδαλλού προσπαθώντας να βρουν όσα είχαν κρύψει οι έγκλειστοι.

Μετά από εκτεταμένη έρευνα, βρέθηκαν 4 αυτοσχέδια μαχαίρια στην Δ’ Πτέρυγα.