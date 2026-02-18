Έφοδος του ελληνικού FBI στις φυλακές Κορυδαλλού: Βρέθηκαν αυτοσχέδια μαχαίρια

Τα τέσσερα μαχαίρια βρέθηκαν στην Δ' Πτέρυγα των φυλακών
Σε έφοδο στις φυλακές Κορυδαλλού, προχώρησαν στελέχη του ελληνικού FBI, βρίσκοντας κρυμμένα σε κελιά και κοινόχρηστους χώρους, αυτοσχέδια μαχαίρια.
Η έφοδος έγινε την Τρίτη (17.02.2026) με το ελληνικό FBI να «χτενίζει» κάθε γωνιά των φυλακών Κορυδαλλού προσπαθώντας να βρουν όσα είχαν κρύψει οι έγκλειστοι.
Μετά από εκτεταμένη έρευνα, βρέθηκαν 4 αυτοσχέδια μαχαίρια στην Δ’ Πτέρυγα.
