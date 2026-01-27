Στεγαστική κρίση: Τι προβλέπει το νέο πρόγραμμα «Κατασκευάζω-Νοικιάζω»

Στη θέσπιση ενός νέου προγράμματος με τίτλο «Κατασκευάζω-Νοικιάζω», προχωρά άμεσα η κυβέρνηση, σύμφωνα με το οποίο νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κατασκευών ή διαχείρισης ακινήτων μπορούν να κατασκευάσουν νέες οικίες ή να μετατρέψουν σε οικιστική τη χρήση υφιστάμενων ακινήτων άλλης χρήσης.

Στόχος είναι η ενίσχυση του αποθέματος προσιτής στέγης, αποκλειστικά για τη διάθεσή τους προς μακροχρόνια μίσθωση, διάρκειας τουλάχιστον δέκα ετών και έναντι προκαθορισμένου μισθώματος. Για τη συμμετοχή των εταιρειών στο πρόγραμμα, προβλέπεται ότι το εισόδημα από τα ενοίκια που θα εισπράττονται θα εκπίπτει του φόρου εισοδήματος του νομικού προσώπου.

Φυσικά αναμένεται και το πρόγραμμα για την ανακαίνιση και την ενεργειακή αναβάθμιση των κατοικιών, την άνοιξη, προκειμένου να επιδοτηθούν οι εργασίες για να ανοίξουν κλειστά σπίτια, με στόχο την μείωση των μισθωμάτων.

Παρεμβάσεις

Στο πρόγραμμα μεταξύ άλλων αναφέρθηκαν μεταξύ άλλων στο χθεσινό υπουργικό συμβούλιο ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης και η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας Δόμνα-Μαρία Μιχαηλίδου παρουσιάζοντας τις νομοθετικές πρωτοβουλίες για την προσιτή στέγη και την κοινωνική συνοχή.

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, προωθούνται, σε εφαρμογή των σχετικών εξαγγελιών του Πρωθυπουργού:

Η επιστροφή χωρίς εισοδηματικά κριτήρια δύο ενοικίων αντί ενός σε εκπαιδευτικούς της δημόσιας εκπαίδευσης, ιατρούς και νοσηλευτές, που μισθώνουν κατοικία στον τόπο υπηρεσίας τους εκτός της Περιφέρειας Αττικής (πλην της Περιφερειακής Ενότητας Νήσων που εμπίπτει στο μέτρο) και εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης. Εκτιμάται ότι ωφελούμενοι θα είναι περίπου 50.000 εκπαιδευτικοί της δημόσιας εκπαίδευσης, ιατροί και νοσηλευτές.

Εισάγονται περιορισμοί για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις για ακίνητα που βρίσκονται στην Α΄ Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Θεσσαλονίκης, κατά τρόπο αντίστοιχο με τους περιορισμούς που ισχύουν ήδη στο 1ο, 2ο και 3ο Δημοτικό Διαμέρισμα του Δήμου Αθηναίων.

Επιπρόσθετα προβλέπεται ότι εάν ακίνητο ευρισκόμενο στις περιοχές όπου ισχύουν οι περιορισμοί μεταβιβαστεί για οποιαδήποτε αιτία, τότε διαγράφεται από το Μητρώο Ακινήτων Βραχυχρόνιας Διαμονής και δεν είναι δυνατή η επανεγγραφή του σε αυτό για το χρονικό διάστημα που ισχύει κατά περίπτωση ο περιορισμός.

