Υπόθεση ΟΠΕΚΑ: Προς αναστολή της κομματικής ιδιότητας της Αναστασίας Χατζηδάκη, πρώην γραμματέως οργανωτικού του ΠΑΣΟΚ

Μεγάλες διαστάσεις έχει προσλάβει η υπόθεση με τα μαϊμού επιδόματα του ΟΠΕΚΑ καθώς εμπλέκονται και πολιτικά πρόσωπα με ένα εξ’ αυτών το οποίο ήταν υπάλληλος του οργανισμού και έχει αποσπαστεί στο ΠΑΣΟΚ, την κα Αναστασία Χατζηδάκη, να ελέγχεται από τις αρχές.

Για το θέμα της εμπλοκής στελέχους του ΠΑΣΟΚ στην υπόθεση με τα μαϊμού επιδόματα του ΟΠΕΚΑ ρωτήθηκε στο Ertnews ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και βουλευτής Επικρατείας του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος ο οποίος απάντησε: «Ναι, η Αναστασία Χατζηδάκη ήταν η γραμματέας οργανωτικού πριν από 1 – 1,5 χρόνο. Μένει να επιβεβαιωθεί ή να διαψευστεί. Σε κάθε περίπτωση ισχύει και για την συγκεκριμένη συνάδελφο και για όλους μας η αρχή ότι αξιακά η εμπλοκή σε οποιαδήποτε υπόθεση διαφάνειας επισύρει την αναστολή κομματικής ιδιότητας μέχρι να ελεγχθεί».

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε την Τρίτη (17.02.2026) από η Εθνική Αρχή Διαφάνειας και αφορούσε παρατυπίες σε επιδόματα του ΟΠΕΚΑ ύψους πάνω από 1,8 εκατομμύρια ευρώ.