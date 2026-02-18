«Βιολάντα»: Κρυφή αποθήκη, ελλείψεις πυροπροστασίας - Λουκέτο και στο τρίτο εργοστάσιο

Οι αποκαλυπτικές μαρτυρίες εργαζομένων και υδραυλικού και τα «λουκέτα» στα εργοστάσια που διαδέχονται το ένα το άλλο

Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της πολύνεκρης έκρηξης στη « Βιολάντα», όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες, καθώς τα «λουκέτα» στα εργοστάσια του ιδιοκτήτη διαδέχονται το ένα το άλλο, την ώρα που οι νέες καταγγελίες που βλέπουν το φως είναι άκρως αποκαλυπτικές. Νέα προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα πήρε ο ιδιοκτήτης Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης, ο οποίος χειροκροτήθηκε από εργαζόμενους του εργοστασίου, ωστόσο τα στοιχεία που δημοσιεύονται είναι επιβαρυντικά για τον ίδιο. Οι μαρτυρίες εργαζομένων και του υδραυλικού που τοποθέτησε τον σωλήνα στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» καίνε τον ιδιοκτήτη.

Μπαίνει «λουκέτο» και στο τρίτο εργοστάσιο Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, προς αναστολή λειτουργίας πλέον οδεύει και το τρίτο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στη Λάρισα καθώς μπορεί να λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα και όχι με δεξαμενές αερίου, αλλά και σε αυτό στην αρχειοθετημένη μελέτη πυρασφάλειας δεν αναφέρεται μια κρυφή αποθήκη 300 - 400 τετραγωνικών μέτρων ενώ η συγκεκριμένη αποθήκη δεν φαίνεται ούτε στα πολεοδομικά σχέδια. Σημειώνεται πως η Περιφέρεια Θεσσαλίας, μετά τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο των Τρικάλων, προχώρησε τη Δευτέρα στο κλείσιμο του εργοστασίου «Vitafree» που βρίσκεται στο 12χλμ της εθνικής Τρικάλων - Λαρίσης λόγω έλλειψης των απαραίτητων πιστοποιητικών πυροπροστασίας και σχετικών μελετών. «Πλέον, ψάχνουμε να βρούμε τι είναι σωστό και όχι τι είναι λάθος στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας "Βιολάντα"» αναφέρουν χαρακτηριστικά αρμόδια στελέχη της Πυροσβεστικής. Το δεύτερο εργοστάσιο έκλεισε επειδή δεν υπήρχαν πιστοποιητικά ελέγχου δεξαμενών σε ισχύ και πιστοποιητικό πυροπροστασίας. Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο, «κρίνουμε ότι προκαλείται άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων λόγω μη ύπαρξης πιστοποιητικών ελέγχου δεξαμενών σε ισχύ και μη ύπαρξης πιστοποιητικού πυροπροστασίας ή αποδεικτικού αρχειοθέτησης μελέτης πυροπροστασίας». Σύμφωνα με την απόφαση «ο κίνδυνος προκύπτει από τη μη ύπαρξη σε ισχύ πιστοποιητικών ελέγχου δεξαμενών, καθώς και από την έλλειψη πιστοποιητικού πυροπροστασίας ή αποδεικτικού αρχειοθέτησης σχετικής μελέτης». Το έγγραφο για το κλείσιμο του δεύτερου εργοστασίου