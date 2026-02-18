«Βιολάντα»: Κρυφή αποθήκη, ελλείψεις πυροπροστασίας - Λουκέτο και στο τρίτο εργοστάσιο

Οι αποκαλυπτικές μαρτυρίες εργαζομένων και υδραυλικού και τα «λουκέτα» στα εργοστάσια που διαδέχονται το ένα το άλλο
Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση της πολύνεκρης έκρηξης στη « Βιολάντα», όπου έχασαν τη ζωή τους πέντε εργαζόμενες, καθώς τα «λουκέτα» στα εργοστάσια του ιδιοκτήτη διαδέχονται το ένα το άλλο, την ώρα που οι νέες καταγγελίες που βλέπουν το φως είναι άκρως αποκαλυπτικές.
Νέα προθεσμία για να απολογηθεί σήμερα πήρε ο ιδιοκτήτης Κωνσταντίνος Τζιωρτζιώτης, ο οποίος χειροκροτήθηκε από εργαζόμενους του εργοστασίου, ωστόσο τα στοιχεία που δημοσιεύονται είναι επιβαρυντικά για τον ίδιο.
Οι μαρτυρίες εργαζομένων και του υδραυλικού που τοποθέτησε τον σωλήνα στο εργοστάσιο της «Βιολάντα» καίνε τον ιδιοκτήτη.
Μπαίνει «λουκέτο» και στο τρίτο εργοστάσιο
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, προς αναστολή λειτουργίας πλέον οδεύει και το τρίτο εργοστάσιο της «Βιολάντα» στη Λάρισα καθώς μπορεί να λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα και όχι με δεξαμενές αερίου, αλλά και σε αυτό στην αρχειοθετημένη μελέτη πυρασφάλειας δεν αναφέρεται μια κρυφή αποθήκη 300 - 400 τετραγωνικών μέτρων ενώ η συγκεκριμένη αποθήκη δεν φαίνεται ούτε στα πολεοδομικά σχέδια.
Σημειώνεται πως η Περιφέρεια Θεσσαλίας, μετά τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο των Τρικάλων, προχώρησε τη Δευτέρα στο κλείσιμο του εργοστασίου «Vitafree» που βρίσκεται στο 12χλμ της εθνικής Τρικάλων - Λαρίσης λόγω έλλειψης των απαραίτητων πιστοποιητικών πυροπροστασίας και σχετικών μελετών. «Πλέον, ψάχνουμε να βρούμε τι είναι σωστό και όχι τι είναι λάθος στις εγκαταστάσεις της βιομηχανίας "Βιολάντα"» αναφέρουν χαρακτηριστικά αρμόδια στελέχη της Πυροσβεστικής.
Το δεύτερο εργοστάσιο έκλεισε επειδή δεν υπήρχαν πιστοποιητικά ελέγχου δεξαμενών σε ισχύ και πιστοποιητικό πυροπροστασίας.
Όπως αναφέρεται στο σχετικό έγγραφο, «κρίνουμε ότι προκαλείται άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των εργαζομένων λόγω μη ύπαρξης πιστοποιητικών ελέγχου δεξαμενών σε ισχύ και μη ύπαρξης πιστοποιητικού πυροπροστασίας ή αποδεικτικού αρχειοθέτησης μελέτης πυροπροστασίας».
Σύμφωνα με την απόφαση «ο κίνδυνος προκύπτει από τη μη ύπαρξη σε ισχύ πιστοποιητικών ελέγχου δεξαμενών, καθώς και από την έλλειψη πιστοποιητικού πυροπροστασίας ή αποδεικτικού αρχειοθέτησης σχετικής μελέτης».
Το έγγραφο για το κλείσιμο του δεύτερου εργοστασίου
«Εγώ είμαι το αφεντικό και θα κάνεις ό,τι σου λέω»
Νέα στοιχεία έφερε η κατάθεση υδραυλικού από τα Τρίκαλα, ο οποίος περιγράφει πώς έγινε η σύνδεση της εξωτερικής δεξαμενής προπανίου με το κτήριο.
Υδραυλικός φέρεται να κατέθεσε πως κλήθηκε από τον ιδιοκτήτη για να συνδέσει εξωτερική δεξαμενή χωρητικότητας περίπου 5.000 λίτρων με το κτήριο. Όπως υποστήριξε, είχε ήδη ανοιχτεί χαντάκι βάθους περίπου ενός μέτρου από τη δεξαμενή έως τα θεμέλια του βιομηχανικού χώρου και του ζητήθηκε να τοποθετήσει σωλήνα μήκους 8 έως 10 μέτρων για τη σύνδεση.
Ο ίδιος, σύμφωνα με την ΕΡΤ, φέρεται να πρότεινε την επένδυση του καναλιού με μπετόν, τόσο στη βάση όσο και στα πλαϊνά, ώστε ο αγωγός να μην εφάπτεται στο έδαφος, καθώς και την τοποθέτηση μεταλλικού φρεατίου για εύκολη πρόσβαση και έλεγχο. Ωστόσο, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει, έλαβε την απάντηση ότι οι παρεμβάσεις αυτές δεν θα πραγματοποιούνταν και ότι την ευθύνη αναλάμβανε ο ιδιοκτήτης.
«Μου είπε: “Εγώ είμαι το αφεντικό και θα κάνεις ό,τι σου λέω. Εσύ βάλε τον σωλήνα και είμαι εγώ υπεύθυνος από εδώ και πέρα για το τι θα συμβεί”», φέρεται να ανέφερε ο υδραυλικός.
Τελικά, προχώρησε στην τοποθέτηση του σωλήνα. Σε φωτογραφία που έφερε στο φως η ΕΡΤ, διακρίνεται διαβρωμένος σωλήνας στο υπόγειο, τοποθετημένος απευθείας στο έδαφος, χωρίς στεγανοποίηση και εμφανώς κατεστραμμένος.
«Δακρύζαμε από την οσμή όταν περνούσαμε απ’ έξω»
Αίσθηση προκάλεσαν και οι νέες σοβαρές καταγγελίες εργαζομένων για την αποπνικτική ατμόσφαιρα από την έντονη δυσοσμία βλέπουν το φως για το εργοστάσιο των Τρικάλων.
Όπως αναφέρουν, σύμφωνα με όσα μεταδίδει η ΕΡΤ, το τελευταίο δεκαπενθήμερο η οσμή στον εξωτερικό χώρο του εργοστασίου ήταν τόσο έντονη που προκαλούσε δάκρυα σε όσους πλησίαζαν στο σημείο όπου βρίσκονται οι τουαλέτες.
Υπήρξε ενημέρωση προς τη διοίκηση της επιχείρησης από το προηγούμενο διάστημα από τους υπευθύνους των βαρδιών όλου του 24ωρου. Υπεύθυνοι βαρδιών άκουσαν ότι πρέπει να ρίξουν κάποια ουσία στην αποχέτευση από όπου προερχόταν η μυρωδιά.
πηγη ethnos
