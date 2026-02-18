Καισαριανή: Στην κρίση του Κεντρικού Συμβουλίου τα φωτογραφικά ντοκουμέντα των 200 εκτελεσθέντων

Η ώρα της αλήθειας για τις συγκλονιστικές φωτογραφίες με τα πρόσωπα των 200 εκτελεσθέντων από τους ναζί στην Καισαριανή, πλησιάζει.

Στη σημερινή συνεδρίασή του, το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων θα αποφασίσει σχετικά με τον χαρακτηρισμό των φωτογραφικών ντοκουμέντων ως μνημείου ή μη. Η συνεδρίασή του με θέμα «Χαρακτηρισμός ή μη φωτογραφικών τεκμηρίων της εκτέλεσης των 200 πατριωτών στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944» και η απόφαση που θα λάβει το συμβούλιο, θα αποτελέσει τη βάση για τη νομική διεκδίκηση και την απόκτησή τους από το ελληνικό κράτος.

Στο μεταξύ, την Παρασκευή αναμένεται να φτάσει στη Γάνδη το κλιμάκιο των εμπειρογνωμώνων – στελεχών του Υπουργείου Πολιτισμού, τα οποία θα συναντηθούν με τον συλλέκτη και θα δουν από κοντά τη συλλογή των φωτογραφιών ώστε να αποφανθούν για την αυθεντικότητα και τη νομιμότητα της προέλευσης, καθώς και τη σημασία και την αξία της συλλογής. Θα διερευνήσουν επίσης εάν υπήρχαν ή υπάρχουν και άλλες φωτογραφίες- ντοκουμέντα από τη συλλογή του Γερμανού αξιωματικού Χέρμαν Χόιερ και θα επιχειρήσουν να τις εντοπίσουν. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον τεκμηριωθούν η αυθεντικότητα και η νόμιμη προέλευση της συλλογής (καθώς τα πειστήρια εγκλημάτων πολέμου δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο εμπορίου, διεθνώς), το Υπουργείο Πολιτισμού θα οριστικοποιήσει άμεσα διά της κατάλληλης νομικής οδού τα μέτρα για την απόκτησή της.

Σε ό,τι αφορά την αυθεντικότητα, η ταυτοποίηση ατόμων η οποία προχωρά στα πρόσωπα που διακρίνονται στις φωτογραφίες να βαδίζουν αγέρωχα στις τελευταίες τους στιγμές, αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα ενίσχυσης της πεποίθησης ότι είναι αυθεντικές. Το ΚΚΕ έχει ως σήμερα ταυτοποιήσει δύο μέλη του, τον Θρασύβουλο Καλαφατάκη και τον Δημήτρη Παπαδόπουλο που εικονίζονται στις τελευταίες τους στιγμές, λίγο πριν εκτελεστούν από τους ναζί στην Καισαριανή, την Πρωτομαγιά του 1944.

Έτοιμος για «εποικοδομητικό διάλογο» με τις ελληνικές αρχές δηλώνει ο Βέλγος συλλέκτης Τιμ ντε Κρεν, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης του ηλεκτρονικού καταστήματος Crains Militaria που διενεργούσε -και διέκοψε, υπό το βάρος των εξελίξεων- τη δημοπρασία στο eBay. Ο ίδιος δηλώνει ότι«τελικά, η απόφαση σχετικά με το σε ποιον και υπό ποιες συνθήκες αυτές οι φωτογραφίες μπορούν να βρουν νέο φύλακα εναπόκειται σε εμένα και σκοπεύω να λάβω τέτοιες αποφάσεις προσεκτικά, υπεύθυνα και με πλήρη επίγνωση της ιστορικής τους σημασίας».

Όπως αποκαλύπτει ο ντε Κρεν, ο οποίος έχει εμπορευθεί περισσότερα από 47.000 αντικείμενα των ναζί, μετά την έντονη κάλυψη από τα ΜΜΕ διεθνώς, επικοινώνησε μαζί του μεγάλος αριθμός ιδιωτών συλλεκτών που εξέφρασαν έντονο ενδιαφέρον για την απόκτηση των φωτογραφιών.

«Ταυτόχρονα, ζητώ με σεβασμό να αναγνωριστεί και να αντιμετωπιστεί με τον δέοντα σεβασμό η νόμιμη ιδιοκτησία μου επί των φωτογραφιών. Τεχνητά τροποποιημένες εικόνες που αφαιρούν την προστασία των πνευματικών μου δικαιωμάτων έχουν διαδοθεί ευρέως, παραμορφώνοντας ακόμη και ορισμένα πρόσωπα των θυμάτων και προκαλώντας άσκοπη συζήτηση σχετικά με την πρωτοτυπία των φωτογραφιών», σημειώνει.