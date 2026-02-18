Αυτοκινητόδρομος Πατρών - Πύργου: Κλειστοί οι κλάδοι εξόδου στον Α/Κ Κυλλήνης

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ στον νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών Πύργουν, στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ) Κυλλήνης, στο πλαίσιο εργασιών για την κατασκευή της συνδετήριας οδού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, θα πραγματοποιηθεί ολικός αποκλεισμός των κλάδων εξόδου και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας του Α/Κ Κυλλήνης (χ.θ. 269+200), προκειμένου να εκτελεστούν έργα κατασκευής της νέας οδικής σύνδεσης.

Η συνδετήρια οδός, μήκους περίπου τριών χιλιομέτρων, θα συνδέει τον κόμβο του αυτοκινητόδρομου με δημοτική οδό, διευκολύνοντας την πρόσβαση στην ευρύτερη περιοχή.

Για την εξυπηρέτηση των οδηγών, οι αποκλειόμενες κινήσεις θα πραγματοποιούνται μέσω του Α/Κ Βάρδας (χ.θ. 256+220), ενώ οι κλάδοι εισόδου στον αυτοκινητόδρομο από τον Α/Κ Κυλλήνης θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά.

Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν έως τις 20 Φεβρουαρίου 2026, με στόχο την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων κατά τη διάρκεια των έργων.



