Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Αυτοκινητόδρομος Πατρών - Πύργου: Κλειστοί οι κλάδοι εξόδου στον Α/Κ Κυλλήνης

Αυτοκινητόδρομος Πατρών - Πύργου: Κλειστ...

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις λόγω εργασιών κατασκευής της συνδετήριας οδού

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ στον νέο αυτοκινητόδρομο Πατρών Πύργουν, στο ύψος του Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ) Κυλλήνης, στο πλαίσιο εργασιών για την κατασκευή της συνδετήριας οδού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας, θα πραγματοποιηθεί ολικός αποκλεισμός των κλάδων εξόδου και στις δύο κατευθύνσεις κυκλοφορίας του Α/Κ Κυλλήνης (χ.θ. 269+200), προκειμένου να εκτελεστούν έργα κατασκευής της νέας οδικής σύνδεσης.

Η συνδετήρια οδός, μήκους περίπου τριών χιλιομέτρων, θα συνδέει τον κόμβο του αυτοκινητόδρομου με δημοτική οδό, διευκολύνοντας την πρόσβαση στην ευρύτερη περιοχή.

Για την εξυπηρέτηση των οδηγών, οι αποκλειόμενες κινήσεις θα πραγματοποιούνται μέσω του Α/Κ Βάρδας (χ.θ. 256+220), ενώ οι κλάδοι εισόδου στον αυτοκινητόδρομο από τον Α/Κ Κυλλήνης θα συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά.

Οι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν έως τις 20 Φεβρουαρίου 2026, με στόχο την ασφαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας και την πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων κατά τη διάρκεια των έργων.
 
 

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Ρηγμάτωση στον δρόμο προς Βελβίτσι – Χάραδρο

Καισαριανή: Στην κρίση του Κεντρικού Συμβουλίου τα φωτογραφικά ντοκουμέντα των 200 εκτελεσθέντων

Ριπές 110 χλμ/ώρα στην Κέρκυρα – Πλημμύρες στην Ηλεία

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις Κυλλήνη Νέος Αυτοκινητόδρομος Πατρών Πύργου
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u039a\u03c5\u03ba\u03bb\u03bf\u03c6\u03bf\u03c1\u03b9\u03b1\u03ba\u03ad\u03c2 \u03a1\u03c5\u03b8\u03bc\u03af\u03c3\u03b5\u03b9\u03c2 ","\u039a\u03c5\u03bb\u03bb\u03ae\u03bd\u03b7","\u039d\u03ad\u03bf\u03c2 \u0391\u03c5\u03c4\u03bf\u03ba\u03b9\u03bd\u03b7\u03c4\u03cc\u03b4\u03c1\u03bf\u03bc\u03bf\u03c2 \u03a0\u03b1\u03c4\u03c1\u03ce\u03bd \u03a0\u03cd\u03c1\u03b3\u03bf\u03c5"]
821494
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις