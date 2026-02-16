Πανεπιστήμιο Πατρών: Θα συνεχίσει να αξιοποιεί τις ευγενικές δωρεές της Άννας Ψαρούδα Μπενάκη

Το Πανεπιστήμιο Πατρών εκφράζει τη θλίψη του για την απώλεια της Άννας Ψαρούδα Μπενάκη.

Η Άννα Ψαρούδα-Μπενάκη, διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Βόννης, υπήρξε Βοηθός, Υφηγήτρια και Καθηγήτρια (1978) Ποινικού Δικαίου της Νομικής Σχολής τού Ε.Κ.Π.Α. και Ομότιμη Καθηγήτρια (1991) του ίδιου Πανεπιστημίου. Εξελέγη επί σειρά θητειών (1981 κ.εξ.) βουλευτής της Βουλής των Ελλήνων, της οποίας διετέλεσε και πρόεδρος (2004-07). Εξελέγη Ακαδημαϊκός (2010), χρηματίζοντας και Πρόεδρος (2020) της Ακαδημίας Αθηνών. Έλαβε πλήθος τιμητικών διακρίσεων στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

"Κατά την τελευταία τριετία η εκλιπούσα συνδέθηκε με το Πανεπιστήμιό μας, δωρίζοντας την προσωπική βιβλιοθήκη του εκλιπόντος (2022) συζύγου της Δρ. Λίνου Γ. Μπενάκη, πρώτου Διευθυντή του Κέντρου Ερεύνης Ελληνικής Φιλοσοφίας της Ακαδημίας Αθηνών, στο Εργαστήριο Ελληνικής και Λατινικής Φιλοσοφικής Γραμματείας «Λίνος Μπενάκης» του Τμήματος Φιλοσοφίας και προβαίνοντας σε χρηματική δωρεά για χορήγηση τριών μεταδιδακτορικών υποτροφιών ανά έτος στο γνωστικό αντικείμενο της Βυζαντινής Φιλοσοφίας, με το οποίο ασχολήθηκε ιδιαίτερα ο σύζυγός της, με φορέα το ως άνω Εργαστήριο.

Ο Πρύτανης Καθηγητής Χρήστος Μπούρας, ο τότε πρόεδρος του Τμήματος Φιλοσοφίας Αναπληρωτής Καθηγητής Μιχαήλ Παρούσης και ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Ελληνικής και Λατινικής Φιλοσοφικής Γραμματείας «Λίνος Μπενάκης» Καθηγητής Γιάννης Α. Δημητρακόπουλος έχουν τις καλύτερες αναμνήσεις από τη συνάντησή τους μαζί της στο γραφείο της το 2023 και από τις επισκέψεις της στο Πανεπιστήμιό μας, κατά τις οποίες οργανώθηκε η υλοποίηση των παραπάνω δωρεών.

Το Πανεπιστήμιό μας θα συνεχίσει να αξιοποιεί τις ευγενικές δωρεές της, τιμώντας την εμπιστοσύνη της και τη μνήμη της." αναφέρει στη συλλυπητήρια ανακοίνωσή του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας.