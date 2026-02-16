Πανεπιστήμιο Πατρών: Εκλογή του Ομ. καθ. Μιχ. Φαρδή ως μέλους της Εθνικής Ακαδημίας Μηχανικών (NAE) των ΗΠΑ

Ο καθ. Φαρδής εξελέγη για την προσφορά του στην προσομοίωση και ανάλυση κατασκευών από σκυρόδεμα και για τη συμβολή του στην ανάπτυξη διεθνών Αντισεισμικών Κανονισμών.
Με χαρά το Πανεπιστήμιο Πατρών ανακοινώνει ότι ο Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου, κ. Μιχαήλ Φαρδής, είναι ένα από τα 28 διεθνή μέλη της Ακαδημίας Μηχανικών των ΗΠΑ (National Academy of Engineering) που εξελέγησαν το 2026.
Ο καθ. Φαρδής εξελέγη για την προσφορά του στην προσομοίωση και ανάλυση κατασκευών από σκυρόδεμα και για τη συμβολή του στην ανάπτυξη διεθνών Αντισεισμικών Κανονισμών. Η εκλογή στην Ακαδημία Μηχανικών των ΗΠΑ είναι από τις υψηλότερες διακρίσεις διεθνώς σε μηχανικούς για την προσφορά τους στην έρευνα, την πράξη ή την εκπαίδευση. Μόνον δύο καθηγητές Ελληνικών Πανεπιστημίων έχουν μέχρι σήμερα εκλεγεί ως διεθνή μέλη στην Ακαδημία Μηχανικών των ΗΠΑ, και οι δύο από την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Πατρών.
Το Πανεπιστήμιο Πατρών συγχαίρει τον κ. Φαρδή και του εύχεται συνέχιση του δημιουργικού του έργου προς όφελος του Πανεπιστημίου και της χώρας.
H ανακοίνωση της ΝΑΕ για την εκλογή: www.nae.edu/345149/NAENewClass2026
