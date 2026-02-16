Κακοκαιρία εξπρές την Τρίτη με ισχυρές καταιγίδες: Πώς εξηγείται το φαινόμενο μετά τους χθεσινούς νοτιάδες και τη σκόνη

Με δεδομένο ότι πολλά εδάφη παρουσιάζουν ήδη υψηλό βαθμό κορεσμού, υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για μικρής κλίμακας κατολισθήσεις, υπερχειλίσεις ιρλανδικών διαβάσεων, υπέρβαση της παροχετευτικής ικανότητας μικρών ρεμάτων, λιμνάζοντα ύδατα σε αστικές περιοχές και αποσταθεροποίηση επιχωμάτων.

Κίνδυνος λόγω κορεσμένων εδαφών Ο κ. Καλλιάνος επισημαίνει ότι, παρά το γεγονός ότι δεν αναμένονται ακραία συνολικά ύψη βροχής, οι καταιγίδες ενδέχεται να δώσουν μεγάλες ποσότητες νερού σε μικρό χρονικό διάστημα.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Βόρεια Ελλάδα από 8 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στα δυτικά από 14 έως 15, στα ανατολικά ηπειρωτικά από 16 έως 18 και στα νησιωτικά τμήματα από 15 έως 19 βαθμούς. Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας, ενώ στη Βόρεια Ελλάδα δεν αποκλείεται να επηρεαστούν παροδικά και ημιορεινές περιοχές.

Άνεμοι και θερμοκρασία Στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοδυτικοί άνεμοι 6–8 μποφόρ, στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο δυτικοί – νοτιοδυτικοί 6–8 και τοπικά 9 μποφόρ, ενώ στο βόρειο Αιγαίο νότιοι – νοτιοδυτικοί 5–7 μποφόρ.

Σε επιμέρους περιοχές, όπως η νοτιοδυτική Πελοπόννησος, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και η νοτιοδυτική Κρήτη, τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα ραγδαία, με τοπικά ύψη βροχής που μπορεί να ξεπεράσουν τα 70–80 χιλιοστά.

Ποιες περιοχές θα επηρεαστούν Κατά τη διάρκεια της Τρίτης, βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τα πιο επίμονα και δυνητικά ισχυρά φαινόμενα αναμένονται σε τμήματα των Επτανήσων, στην Ήπειρο, στη Δυτική Στερεά, στη Δυτική, Κεντρική και Νότια Πελοπόννησο, στα Κύθηρα, στη Δυτική και Νότια Κρήτη – κυρίως στη νοτιοδυτική –, στη Θράκη, στο βορειοανατολικό και ανατολικό Αιγαίο έως και τα Δωδεκάνησα, καθώς και πιθανώς σε τμήματα των νοτίων Κυκλάδων.

Το σύστημα θα συνοδεύεται από κυκλωνική κυκλοφορία, ευνοώντας έντονη ανοδική κίνηση και ανάπτυξη κατακόρυφων νεφικών μαζών.

Όπως αναφέρει, πρόκειται για ένα βαθύ βαρομετρικό χαμηλό που θα οργανωθεί στην περιοχή της Αδριατικής και θα κινηθεί ανατολικά – νοτιοανατολικά, προσεγγίζοντας και διασχίζοντας τις βόρειες περιοχές της χώρας μέσα σε 24–36 ώρες. Η πίεση στο κέντρο του χαμηλού εκτιμάται κοντά στα 995 hPa, με πιθανή περαιτέρω εμβάθυνση έως και τα 992–991 hPa.

Σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Γιάννης Καλλιάνος επισημαίνει ότι «την Τρίτη έρχεται κακοκαιρία Express αλλά με τοπικά υψηλά Rain Rates σε ήδη κορεσμένα εδάφη» .

Σήμερα Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου αναμένονται βροχές και καταιγίδες , πιθανώς κατά τόπους έντονες, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα και μέχρι τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, ενώ την Τρίτη αναμένεται νέο, ταχύ αλλά δυναμικό σύστημα κακοκαιρίας .

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmeteo.kallianos%2Fposts%2Fpfbid02tJ47BtkNF39vWZ6Amny7DgdQskLvyBmjpEf4S33umcFcpRavehcv75hdK8j6Q7K9l&show_text=true&width=500" width="500" height="250" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>

Υψηλές συγκεντρώσεις Σαχαριανής σκόνης καταγράφηκαν σε μεγάλο μέρος της χώρας το μεσημέρι της Κυριακής 15/02 όπως διακρίνεται και από τη δορυφορική εικόνα του Ευρωπαïκού δορυφόρου MTG της EUMETSAT.

Από την Τετάρτη αναμένεται αισθητή βελτίωση του καιρού στις περισσότερες περιοχές. Για το ερχόμενο Σαββατοκύριακο εξετάζεται το ενδεχόμενο καθόδου ψυχρότερων αερίων μαζών από τα Βαλκάνια, ωστόσο η εξέλιξη αυτή δεν έχει ακόμη οριστικοποιηθεί.

Σαχαριανή σκόνη και θυελλώδεις ριπές Το μεσημέρι της Κυριακής καταγράφηκαν υψηλές συγκεντρώσεις Σαχαριανής σκόνης στην Κρήτη, ενώ οι ριπές των ανέμων στα ανατολικά και νότια τμήματα του νησιού ξεπέρασαν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα.

Σύμφωνα με το σταθμό ποιότητας αέρα του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/ meteo.gr στο Ρέθυμνο, οι συγκεντρώσεις PM10 ξεπέρασαν τα 460 μg/m³ στις 13:30 της Κυριακής 15/02.

Παράλληλα, σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr ισχυρές ριπές ανέμου καταγράφηκαν σε μεγάλο μέρος της ανατολικής και νότιας χώρας που ξεπέρασαν κατά τόπους τα 100-120 χλμ/ώρα όπως διακρίνεται και στον παρακάτω χάρτη.

Πώς εξηγείται το φαινόμενο

Μεταφορά Σκόνης: Ισχυροί νότιοι άνεμοι ("νοτιάδες") πάνω από τη Σαχάρα και τη Βόρεια Αφρική (Λιβύη, Αλγερία) "σήκωσαν" μεγάλες ποσότητες σκόνης και άμμου, μεταφέροντάς τις στην ανώτερη ατμόσφαιρα πάνω από την Ελλάδα.

Θερμοί Νοτιάδες & Ζέστη: Οι άνεμοι αυτοί προέρχονται από θερμές περιοχές, προκαλώντας σημαντική άνοδο της θερμοκρασίας (έως και 20°C σε ορισμένες περιοχές).

Λασποβροχές (Wet Deposition): Όταν το κύμα σκόνης συνάντησε το βαρομετρικό χαμηλό που έφερε βροχοπτώσεις, η σκόνη "πλύθηκε" από την ατμόσφαιρα και έπεσε στο έδαφος με τη μορφή λάσπης.

Ποιες περιοχές επηρεάστηκαν: Το φαινόμενο ήταν έντονο σε Κρήτη, Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Αττική και Νότιο Αιγαίο.

Τι ακολουθεί (μετά τους νοτιάδες): Σύμφωνα με τις προβλέψεις, μετά το "πνιγηρό" σκηνικό, αναμένεται νέα μεταβολή του καιρού, με στροφή των ανέμων σε βοριάδες, οι οποίοι θα καθαρίσουν την ατμόσφαιρα, αλλά θα φέρουν αισθητή πτώση της θερμοκρασίας.

Πόσο σημαντικό ήταν το επεισόδιο μεταφοράς σκόνης της 15ης Φεβρουαρίου 2026;

Σύμφωνα με τις μετρήσεις του σταθμού καταγραφής σωματιδίων που λειτουργεί η μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο Ρέθυμνο, οι μέγιστες συγκεντρώσεις έφθασαν στα 520 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα, τιμή που αξιολογείται ως ιδιαιτέρως υψηλή. Ταυτόχρονα λασποβροχές σημειώθηκαν σε πολλές περιοχές της χώρας, ενώ η σκόνη κάλυψε και χιονοσκεπείς επιφάνειες των ελληνικών βουνών όπως στα Καλάβρυτα, στον Παρνασσό αλλά και στην Τύμφη.

Πόσα επεισόδια μεταφοράς σκόνης έχουν σημειωθεί ήδη μέσα στο 2026;

Από την 1η Ιανουαρίου 2026, και σύμφωνα πάντα με τις μετρήσεις του σταθμού καταγραφής σωματιδίων που λειτουργεί η μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο Ρέθυμνο, έχουν σημειωθεί τουλάχιστον 7 επεισόδια, εκ των οποίων δύο αξιολογούνται ως πολύ σημαντικά:

07/01/2026, με μέγιστη τιμή αιωρούμενων σωματιδίων (PM10) στα 100 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα

21-22/01/2026, με μέγιστη τιμή αιωρούμενων σωματιδίων (PM10) στα 318 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα

26/01/2026, με μέγιστη τιμή αιωρούμενων σωματιδίων (PM10) στα 271 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα

29/01/2026, με μέγιστη τιμή αιωρούμενων σωματιδίων (PM10) στα 105 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα

31/01-01/02/2026, με μέγιστη τιμή αιωρούμενων σωματιδίων (PM10) στα 434 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα

05-07/02/2026, με μέγιστη τιμή αιωρούμενων σωματιδίων (PM10) στα 157 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα

15/02/2026, με μέγιστη τιμή αιωρούμενων σωματιδίων (PM10) στα 520 μικρογραμμάρια ανά κυβικό μέτρο αέρα

Ποσό συχνά βλέπουμε επεισόδια σκόνης μέσα στον χειμώνα;

Παρόλο που στη περιοχή μας τα περισσότερα επεισόδια μεταφοράς ερημικής σκόνης σημειώνονται την άνοιξη, επεισόδια εμφανίζονται και τους χειμερινούς μήνες, αλλά με πολύ μικρότερη συχνότητα. Σημαντικά επεισόδια σκόνης μέσα στο πρώτο δίμηνο του έτους είχαν σημειωθεί τον Ιανουάριο του 2014, 2019 και 2021 καθώς τον Φεβρουάριο του 2015.

Πόσο αξιόπιστα προβλέπουν τα μοντέλα τη μεταφορά σκόνης στην Ανατολική Μεσόγειο;

Η Μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών συνεισφέρει αδιάλειπτα από το 2015 με επιχειρησιακές προγνώσεις μεταφοράς σκόνης, μέσω του μοντέλου DUST/METEO, στην πρωτοβουλία του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO) Sand and Dust Storm Warning Advisory and Assessment System (SDS-WAS). Η συμμετοχή αυτή εντάσσει τη Μονάδα ΜΕΤΕΟ σε ένα παγκόσμιο δίκτυο επιχειρησιακών κέντρων, τα οποία παρέχουν προγνώσεις και αξιολογήσεις επεισοδίων σκόνης.

Σε πρόσφατη ανεξάρτητη επιστημονική μελέτη* αξιολογήθηκε, για πρώτη φορά σε τόσο μεγάλη κλίμακα, η ικανότητα 11 επιχειρησιακών μοντέλων μεταφοράς σκόνης, μεταξύ των οποίων και το DUST/METEO (NOA-WRF-CHEM), να προβλέπουν τις συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων, σε σύγκριση με πραγματικές μετρήσεις από σταθμούς στην Κύπρο, την Ελλάδα (Φινοκαλιά Κρήτης) και το Ισραήλ. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι η απόδοση των μοντέλων διαφέρει σημαντικά ανάλογα με την περιοχή και την ένταση του επεισοδίου. Κανένα μοντέλο δεν υπερέχει σε όλες τις περιπτώσεις, ωστόσο ξεχωρίζουν ορισμένα συστήματα που παρουσιάζουν σταθερά καλή συμπεριφορά.

Το DUST/METEO, το περιφερειακό μοντέλο πρόγνωσης σκόνης που αναπτύσσεται και λειτουργεί από τη Μονάδα ΜΕΤΕΟ του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καταγράφεται στη μελέτη μεταξύ των καλύτερων μοντέλων, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια έντονων επεισοδίων σκόνης:

Σε ακραία επεισόδια πέτυχε την υψηλότερη συσχέτιση από όλα τα μοντέλα στη Φινοκαλιά Κρήτης, αποτυπώνοντας με ακρίβεια τον χρονισμό των ισχυρών επεισοδίων.

Σε περιοχές έντονης επιβάρυνσης, όπως το Ισραήλ, το DUST/METEO παρουσίασε πολύ καλή ικανότητα εντοπισμού των επεισοδίων, με υψηλές συσχετίσεις και ανταγωνιστικά σφάλματα σε σύγκριση με διεθνή μοντέλα.

Κατά την ανάλυση επιβεβαιωμένων ημερών σκόνης, το NOA-WRF συγκαταλέγεται σταθερά στα δύο κορυφαία μοντέλα (από τα 11 που εξετάστηκαν), μαζί με αντίστοιχο μοντέλο που εκτελεί η NASA.

Η μελέτη δείχνει επίσης ότι το NOA-WRF τείνει να αποδίδει καλύτερα τη χρονική εξέλιξη και την ένταση των ισχυρών επεισοδίων, στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό για τη λειτουργία συστημάτων έγκαιρης προειδοποίησης και την προστασία της δημόσιας υγείας.

Ο καιρός σήμερα

Αναμένονται παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές. Τις βραδινές ώρες και πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 17/02 αναμένεται ένταση των φαινόμενων στα δυτικά με τοπικές καταιγίδες, ενώ χιονοπτώσεις αναμένονται στα βορειοδυτικά ορεινά. Αυξημένες συγκεντρώσεις Σαχαριανής σκόνης στα νοτιοανατολικά όπου σταδιακά έως στο τέλος της ημέρας θα μειωθούν σημαντικά.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 0 έως 12-13 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 1 έως 15 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 1 έως 17 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από -1 έως 14 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 4 έως 16 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 9 έως 13-15 βαθμούς Κελσίου και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 9 έως 17-18 βαθμούς Κελσίου.

Στο Ιόνιο αναμένονται αρχικά βορειοδυτικοί άνεμοι με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ, με σταδιακή στροφή τους σε δυτικούς από τις απογευματινές ώρες και εντάσεις έως 5-6 μποφόρ με τάση περαιτέρω ενίσχυσης τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης 17/02. Στο Αιγαίο αναμένονται γενικά νοτιοδυτικοί/δυτικοί άνεμοι με εντάσεις 4-5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Στο νομό Αττικής αναμένεται παροδικές νεφώσεις με πιθανότητα για τοπικές βροχές ή και καταιγίδες τις μεσημβρινές και πρώτες απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά από νότιες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ, και στροφή σε δυτικούς μετά τις μεσημβρινές ώρες με εντάσεις έως 3-4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος γενικά καιρός με παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 15-16 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τρίτη 17-02-2026

Στην ανατολική Στερεά, την Εύβοια, τη Θεσσαλία και την ανατολική Πελοπόννησο νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και βαθμιαία μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες αρχικά στα δυτικά, τα βόρεια και το ανατολικό Αιγαίο και βαθμιαία και στις υπόλοιπες περιοχές. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά που κατά τόπους στα ορεινά Ηπείρου και Μακεδονίας θα είναι πυκνές. Τα φαινόμενα, που πιθανώς στα δυτικά θα είναι κατά τόπους ισχυρά, σταδιακά από το απόγευμα και από τα βορειοδυτικά θα εξασθενήσουν.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 που από τις προμεσημβρινές ώρες βαθμιαία θα στραφούν σε βορειοδυτικούς και θα φτάσουν στο Ιόνιο τοπικά τα 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν δυτικοί νοτιοδυτικοί 5 με 7 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ, που από τις βραδινές ώρες βαθμιαία θα στραφούν σε δυτικούς βορειοδυτικούς με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα βόρεια και τα δυτικά. Θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15, στα δυτικά τους 14 με 16, στις υπόλοιπες περιοχές τους 16 με 18 βαθμούς και τοπικά στα Δωδεκάνησα τους 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βορειοδυτικά ηπειρωτικά δεν θα ξεπεράσει τους 09 με 11 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Τετάρτη 18-02-2026

Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και πιθανώς στη Θράκη και την Κρήτη, νεφώσεις με τοπικές βροχές, σποραδικές καταιγίδες και βελτίωση από το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις που βαθμιαία από το απόγευμα τοπικά θα αυξηθούν. Λίγα χιόνια θα πέσουν στα βόρεια ορεινά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί βορειοδυτικοί 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση από τις προμεσημβρινές ώρες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά.

Ο καιρός την Πέμπτη 19-02-2026

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές και από το απόγευμα στα βορειοδυτικά πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που αργά το βράδυ στο ανατολικό Αιγαίο θα αυξηθούν, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν λίγες τοπικές βροχές.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 4 με 6 και από το απόγευμα στα πελάγη τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Ο καιρός την Παρασκευή 20-02-2026

Αρχικά στα δυτικά και το ανατολικό Αιγαίο και βαθμιαία στις υπόλοιπες περιοχές της βόρειας και κεντρικής χώρας νεφώσεις με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν αρχικά στα βορειοδυτικά και βαθμιαια στα υπόλοιπα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το μεσημέρι στα ορεινά και ημιορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 5 με 7 και στα πελάγη τοπικά 8 μποφόρ, που από το απόγευμα βαθμιαία στα δυτικά και τα βόρεια θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια.