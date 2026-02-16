Ηράκλειο: Στο δωμάτιο του δράστη βρέθηκαν τα κλειδιά του αυτοκινήτου για τα οποία έγινε η στυγερή αδελφοκτονία

Ψυχρός και αμετανόητος εμφανίστηκε στους αστυνομικούς ο 64χρονος δράστης της αδελφοκτονίας του χωριού Μάρθας Ηρακλείου.

Ο άνδρας αφαίρεσε τη ζωή του 67χρονου αδελφού του καθώς νόμιζε πως του είχε πάρει τα κλειδιά του αυτοκινήτου για να μην οδηγήσει μεθυσμένος. Μετά τη δολοφονία ωστόσο, αποδείχθηκε πως τα κλειδιά ήταν μέσα στο δωμάτιο του δράστη.

Δεκαπέντε λεπτά χρειάστηκε 64χρονος να αφαιρέσει τη ζωή του αδελφού του. Η αδελφοκτονία συνεχίζει να προκαλεί σοκ στην τοπική κοινωνία του Ηρακλείου ενώ αποτροπιασμό προκαλούν και τα πρώτα λόγια του δράστη. «Τον έσφαξα σαν τον χοίρο», είπε στους αστυνομικούς, σαν να μην έχει καταλάβει ή να μην τον νοιάζει το έγκλημα που έκανε.

«Πήγε να με χτυπήσει. Εμένα; Εμένα δεν μπορεί κανείς να με χτυπήσει» έλεγε ξανά και ξανά θυμωμένα για τον αδερφό του. «Του έριξα κάτι μπουνίδια» τόνιζε σχεδόν υπερήφανα.

Ο 64χρονος ξεκίνησε να τσακώνεται με τον αδελφό του, το απόγευμα του Σαββάτου επειδή υποτίθεται δεν του έδινε τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Αν και το θύμα επέμενε πως δεν τα έχει, ο 64χρονος δεν πειθόταν. Σε κατάσταση μέθης, άρπαξε το μαχαίρι και τραυμάτισε στην καρωτίδα τον αδελφό του, πριν τον μαχαιρώσει και στην κοιλιά.

Ο δράστης παράτησε αιμόφυρτο το θύμα με το μαχαίρι καρφωμένο στην κοιλιά και κάλεσε την αστυνομία. Δεν τους μίλησε για το έγκλημα παρά μόνο για τα κλειδιά. Οι αστυνομικοί ωστόσο άκουσαν από πίσω το θύμα να λέει ξεψυχώντας «δεν τα έχω πάρει εγώ τα κλειδιά». Τότε κατάλαβαν πως κάτι κακό του έχει συμβεί και έσπευσαν στο μικρό χωριό της Μάρθας. Δυστυχώς δεν πρόλαβαν να σώσουν τον 67χρονο.

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν αμέσως τον έλεγχο στο σπίτι βρίσκοντας το θύμα σε λίμνη αίματος. Στο πρόσωπό του είχε πατημασιές της αρβύλας του δράστη.

Ψάχνοντας για περισσότερα στοιχεία, βρήκαν τα κλειδιά – αφορμή της αδελφοκτονίας, στο δωμάτιο του δράστη.

Ο 64χρονος αντιμετώπιζε χρόνια πρόβλημα με το αλκοόλ και συχνά προκαλούσε προβλήματα, καταγγέλλουν συγχωριανοί του.

Ο δράστης πέρασε σήμερα το κατώφλι του δικαστικού μεγάρου Ηρακλείου και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ο οποίος του άσκησε ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία και ενδοοικογενειακή βία.

Στη συνέχεια βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή από τον οποίο ζήτησε και έλαβε προθεσμία με αποτέλεσμα να απολογηθεί το πρωί της Τρίτης.