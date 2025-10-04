Κανένας Έλληνας στους ακτιβιστές που απελάθηκαν από το Ισραήλ- 137 μεταφέρθηκαν στην Κωνσταντινούπολη

Έφθασαν στην Κωνσταντινούπολη οι 137 ακτιβιστές του στολίσκου ελευθερίας με πορεία προς τη Γάζα, τα πλοία των οποίων όμως, αναχαίτισε το Ισραήλ.

Οι ακτιβιστές που κρατούνταν επειδή συμμετείχαν στο στολίσκο με σκοπό να παραδώσουν βοήθεια στη Γάζα, έφθασαν στην Κωνσταντινούπολη με ειδική πτήση των Τουρκικών Αερογραμμών από το αεροδρόμιο Ραμόν του Εϊλάτ στο νότιο Ισραήλ.

Στους απελαθέντες δεν συγκαταλέγεται κανένας Έλληνας.

«Άλλοι 137 προβοκάτορες του στολίσκου Χαμάς-Sumud απελάθηκαν σήμερα προς την Τουρκία», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωσή του στο X. «Το Ισραήλ επιδιώκει να επιταχύνει την απέλαση όλων των προβοκατόρων», προστίθεται στην ανακοίνωση, στην οποία διευκρινίζεται ότι «ορισμένοι εξ αυτών εμποδίζουν εσκεμμένα τη νομική διαδικασία της απέλασης».

Η ανακοίνωση των Τουρκικών Αρχών

Από την πλευρά τους οι τουρκικές αρχές (υπουργείο Εξωτερικών) ανακοίνωσαν ότι 137 ακτιβιστές του στολίσκου για τη Γάζα πρόκειται να φθάσουν στην Κωνσταντινούπολη.

Σ' αυτούς περιλαμβάνονται 36 τούρκοι υπήκοοι, καθώς και πολίτες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αλγερία, το Μαρόκο, την Ιταλία, το Κουβέιτ, τη Λιβύη, τη Μαλαισία, τη Μαυριτανία, την Ελβετία, την Τυνησία και την Ιορδανία, πρόσθεσαν πηγές στο υπουργείο.

Η πτήση της αεροπορικής εταιρείας Turkish Airlines προσγειώθηκε λίγο πριν από τις τέσσερις παρά είκοσι (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Ο ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι δήλωσε ότι στην πτήση αυτή επιβαίνουν 26 Ιταλοί, ενώ άλλοι 15 εξακολουθούν να κρατούνται στο Ισραήλ και πρόκειται να απελαθούν την ερχόμενη εβδομάδα, μαζί με ακτιβιστές από άλλες χώρες.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών έγραψε στο X ότι όλοι οι κρατούμενοι ακτιβιστές είναι «ασφαλείας και καλά στην υγεία τους» και πρόσθεσε ότι θέλει να ολοκληρώσει τις απελάσεις «το συντομότερο δυνατόν».

Σύμφωνα με την Adalah, μια ισραηλινή οργάνωση που προσφέρει νομική αρωγή στα μέλη του στολίσκου, σε μερικά απ' αυτά οι ισραηλινές αρχές αρνήθηκαν την πρόσβαση σε δικηγόρο, σε νερό και φάρμακα, καθώς και σε τουαλέτες.

Ακτιβιστές «υποχρεώθηκαν επίσης να παραμείνουν γονατιστοί με χειροπέδες για τουλάχιστον πέντε ώρες, αφού μερικοί απ' αυτούς φώναξαν «Ελευθερία στην Παλαιστίνη», ανακοίνωσε η Adalah.

Το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών δεν απάντησε αμέσως σε αίτημα να σχολιάσει, σημειώνει το πρακτορείο Ρόιτερς.