Πάτρα: Κλειστό το διήμερο 6-7 Οκτωβρίου το ΚΕΠ Μεσσάτιδας

Τροποποίηση λειτουργίας του ΚΕΠ Μεσσάτιδας τις ημέρες 6 και 7 Οκτωβρίου.

Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:

Από την Αντιδημαρχία Διοίκησης και Οικονομικών του Δήμου Πατρέων ανακοινώνεται ότι το ΚΕΠ Μεσσάτιδας θα παραμείνει κλειστό, λόγω εργασιών ανακαίνισης, την Δευτέρα και Τρίτη, 6 και 7 Οκτωβρίου.

Για θεώρηση γνήσιου υπογραφής, τις συγκεκριμένες ημέρες, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στα γραφεία των ΚΕΠ Πάτρας, Βραχνεΐκων και στα ΚΕΠ Παραλίας, και Ρίου (στα δύο τελευταία μόνο τη Δευτέρα 6 Οκτωβρίου διότι την Τρίτη 7 Οκτωβρίου κλείνουν για ανακαίνιση) καθώς στα Δημοτικά Διαμερίσματα.